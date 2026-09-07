Inicia en Cali demolición de edificios afectados por el terremoto: en el primero murió una abuelita

Cali inició este lunes la demolición controlada del primer edificio afectado por el terremoto que deberá ser derribado por los daños estructurales registrados.

Se trata del edificio María Mercedes Lloreda, ubicado en la carrera 57 con calle 3, en el barrio Cuarto de Legua, una de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico. La edificación tenía 22 apartamentos.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que ya fueron identificados 11 inmuebles que deben ser demolidos. El procedimiento será definido caso por caso por los ingenieros, de acuerdo con las condiciones de cada estructura.

Jorge Moreno, subsecretario de Seguridad de Cali, explicó que los trabajos comenzaron con la recolección y remoción de escombros y que podrían extenderse durante una semana, las 24 horas del día.

Durante el terremoto, en este edificio murió Elsa Valencia Giraldo, de 84 años, quien llevaba 15 años viviendo allí y había sido presidenta de la copropiedad.

“Mi mamá fue la única que falleció. Ella llevaba 15 años viviendo aquí, amaba profundamente este edificio y ahora viene la demolición. Son como dos golpes bien fuertes, porque aquí hay una historia”, agregó.

La comunidad de Cuarto de Legua esperaba la demolición debido también a los problemas de seguridad que comenzaron a presentarse en las edificaciones afectadas, donde delincuentes intentaban ingresar para robar pertenencias.