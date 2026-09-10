Un mes después del terremoto 7,4 en Colombia: así están las zonas más afectadas

Imágenes de Pereira, La carbonera, El Cairo y Cartago tras el terremoto de 7,4. Foto: @rico_nicolas_

El 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana, un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió a Colombia. Las zonas más afectadas se concentraron en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, especialmente en Pereira, Cali y municipios del occidente del país.

A un mes de la tragedia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) registró 331 personas fallecidas, 4.505 heridas, 111 desaparecidas y 364 rescatadas. En total, se reportó afectación en 16 departamentos y 498 municipios.

Cifras del terremoto en Colombia

Vivienda: 202.002 viviendas averiadas y 36.326 destruidas; 6.005 edificios averiados y 743 colapsados.

202.002 viviendas averiadas y 36.326 destruidas; 6.005 edificios averiados y 743 colapsados. Infraestructura: 400 centros de salud, 4.313 centros educativos, 6.033 centros comunitarios, 521 vías, 5 aeropuertos, 141 acueductos, 102 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales afectados.

400 centros de salud, 4.313 centros educativos, 6.033 centros comunitarios, 521 vías, 5 aeropuertos, 141 acueductos, 102 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales afectados. Animales: 3.277 afectados y 3.003 rescatados.

La emergencia ya entró en una nueva etapa: la reconstrucción.

En Chocó, se han contabilizado más de 110.000 damnificados, 5.221 viviendas destruidas, 365 instituciones educativas y 80 centros de salud afectados.

En Pereira, más de 54.000 personas resultaron damnificadas, mientras que en Cali y Valle del Cauca continúan con trabajos de evaluación y atención a las familias damnificadas.

En cuanto a a atención a las víctimas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció que a partir de este 9 de septiembre y durante tres meses entregará hasta $1.050.543 mensuales a los hogares cuyas viviendas fueron destruidas o declaradas no habitables. Los requisitos para acceder a esta ayuda consisten en estar inscrito en el Registro Único de Damnificados (RUD) y que las autoridades hayan ratificado la condición del inmueble.

Panorama de las zonas más afectadas en Colombia por el terremoto

Chocó

El departamento inicia el día con un ambiente de optimismo, a un mes del devastador terremoto. Se han implementado ayudas psicosociales en las áreas más afectadas, incluyendo Pogodó, Santa Bárbara, Quibdó, Unión Panamericana y Tadó.

El terremoto tuvo un impacto severo en el departamento de Chocó, agravando la vulnerabilidad social e infraestructura de la región. La gobernadora de la región, Nubia Carolina Córdoba, confirmó un total de 14 personas fallecidas y al menos 139 heridas.

Más de 17.000 familias resultaron damnificadas y cerca de 23.400 personas afectadas. También se registró la afectación severa de más de 365 centros educativos y 80 centros de salud resultaron afectados. Tras el sismo, también se identificaron 9 vías alternas dañadas y 8 puntos críticos en la vía principal que conecta al Chocó con el centro del país.

A un mes de la tragedia, más de 305 toneladas de ayuda humanitaria han sido movilizadas a los 30 municipios habitados del Chocó. Desde la Gobernación confirmaron la formalización de un Banco de Materiales con un fondo de $1.000 millones para iniciar un piloto de reparaciones menores de viviendas en Quibdó.

Asimismo, la administración avanza en la recuperación de las instituciones educativas, con el fin de que el 80 % de la población educativa vuelva a la presencialidad. Según la gobernadora Córdoba, la magnitud del terremoto llevó a estimar que la reconstrucción podría requerir alrededor de $4 billones de pesos.

Sumado a estas medidas, el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció el Plan Marshall para el Chocó, compuesto por ocho grandes proyectos. Entre ellos se destaca la construcción del Malecón del Chocó, un Capital Semilla para 1.000 emprendedores afectados por el terremoto, el estudio del Canal Interoceánico y un paquete de infraestructura y conectividad por $1 billón. Las otras medidas contemplan un plan especial minero y modernización energética.

Hoy, la comunidad llevará a cabo una serie de actos conmemorativos y misas en memoria de los eventos ocurridos el 10 de agosto. Sin embargo, en medio de esta situación, se ha identificado un corregimiento completamente destruido, conocido como el corregimiento de la Y, en el municipio de Unión Panamericana, en la ruta hacia Quindó. Los habitantes esperan la llegada de maquinaria para remover los escombros de lo que quedó tras el terremoto.

Valle del Cauca

El Valle del Cauca continúa adelantando las labores de atención y recuperación de las comunidades afectadas, después de haber estado entre las regiones más afectadas por el terremoto de 7,4 grados.

En Cali, uno de los principales focos de afectación, el alcalde Alejandro Éder confirmó que 150 personas murieron y más de 1.500 personas resultaron heridas. Además, las autoridades han evaluado 52.809 familias mediante el Registro Único de Familias en Emergencia (RUFE) y han censado 45.139 familias como damnificadas en el Registro Único de Damnificados (RUD). El análisis también estableció que 769 edificaciones fueron clasificadas como no habitables y 475 tienen uso restringido.

Según cifras manejadas por la Alcaldía de Cali, hasta la fecha han sido entregadas 568 toneladas de ayudas humanitarias y cerca de 500 personas permanecen en alojamientos temporales. Cabe recordar que 77,6 toneladas de suministros fueron donados por China, los cuales incluyeron 1.900 carpas, 7.000 cobijas, plantas purificadoras de agua, generadores, lámparas solares y equipos de saneamiento.

Por su parte, el Banco de Alimentos de Bogotá envió 768 toneladas de ayuda al Valle del Cauca, cuyo destino fue principalmente a Cali, Palmira, Buenaventura, Cartago y La Unión. Los envíos incluyen alimentos, agua, elementos de aseo, colchonetas y otros suministros.

Buenaventura

La Alcaldía Distrital en Buenaventura informó que, tras el terremoto, fueron reportadas 28 personas fallecidas y cerca de 476 heridas, así como daños en 5 centros de salud y 35 establecimientos educativos.

Por su parte, el RUD publicó un informe con corte al 7 de septiembre en el cual registró 31.654 familias y 67.591 personas inscritas como afectadas en el distrito de Buenaventura. Además, se ubicaron 1.782 viviendas destruidas y 16.613 averiadas.

En respuesta, el Distrito ha recibido ayudas humanitarias y materiales para la recuperación de viviendas. El 3 de septiembre, familias de la comuna 12 recibieron materiales de construcción de parte de la Alcaldía.

Además, durante la visita del presidente Abelardo de la Espriella a Buenaventura el 24 de agosto, el mandatario anunció ayudas por un total de aproximadamente $3,15 millones por familia. También fueron donadas 51 viviendas por parte del sector privado para las familias que perdieron sus casas y se puso en marcha maquinaria amarilla para apoyar las labores de recuperación.

Risaralda

El balance del primer mes muestra la dimensión del desafío. Cerca de 170.000 toneladas de escombros han sido recolectadas, más de 234 edificaciones tienen orden de demolición, cerca de mil presentan algún tipo de afectación y el avance de estas intervenciones supera el 50 %.

Las primeras estimaciones indican que al menos 35.000 viviendas presentan algún nivel de afectación. Más de 54.000 personas resultaron damnificadas y de ellas 622 continúan en cinco albergues o alojamientos temporales, mientras se define una solución habitacional diferente.

Más del 65 % del comercio resultó afectado

Los primeros balances señalan que por lo menos el 65 % del comercio de Pereira sufrió algún tipo de afectación. Daños en locales, pérdida de mercancías, cierres preventivos, restricciones de acceso y una fuerte disminución de compradores golpean la capacidad de recuperación de cientos de establecimientos.

Entre las zonas con mayores dificultades están el centro de Pereira, la Circunvalar y sectores de Cuba, además de otros corredores comerciales de la ciudad.

La preocupación aumenta por el empleo. Más de 50.000 puestos de trabajo podrían quedar en riesgo en el corto plazo si el comercio y las empresas afectadas no consiguen reactivarse.

Comienzan a llegar recursos para los comerciantes

En medio de este panorama, la Alcaldía de Pereira empieza a ejecutar $8.500 millones en apoyos económicos dirigidos a comerciantes y trabajadores afectados.

Para el comercio formal se contemplan subsidios de $5 millones por beneficiario, inicialmente dirigidos a cerca de mil comerciantes. Los vendedores informales también hacen parte de la estrategia, con apoyos individuales de $1 millón, que buscan beneficiar aproximadamente a dos mil personas.

El sector gastronómico y de entretenimiento, uno de los golpeados por la caída de las ventas y las restricciones posteriores al terremoto, también comienza a recibir atención mediante una línea inicial de apoyo económico.

Reconstruir Pereira podría tomar cinco años

Las proyecciones preliminares hablan de aproximadamente cinco años y una inversión que podría acercarse a los $10 billones. La cifra incluye un desafío que va mucho más allá de reconstruir viviendas: Pereira necesita recuperar infraestructura pública, instituciones educativas y de salud, vías, equipamientos, establecimientos comerciales y buena parte de su tejido económico y social.

Una inversión de esta dimensión supera las posibilidades del municipio. Por eso, hoy la reconstrucción depende de la articulación entre Alcaldía, Gobernación de Risaralda, Gobierno Nacional, sector empresarial, gremios y cooperación internacional, además de la capacidad de convertir las necesidades identificadas en proyectos que puedan recibir financiación.

Los próximos meses serán determinantes. Pereira necesita reconstruir viviendas y edificios, pero al mismo tiempo debe mantener abiertas sus empresas, proteger más de 50.000 empleos que podrían estar en riesgo y conseguir los recursos necesarios para financiar una recuperación que podría extenderse durante los próximos cinco años.

Caldas

En el departamento de Caldas, las cifras más recientes muestran que las afectaciones por la emergencia se concentraron especialmente en Manizales, Villamaría y Chinchiná.

En Manizales, unas 15.000 personas resultaron afectadas en total. Además, fueron identificadas 11.513 viviendas afectadas, de las cuales 1.505 deberán ser reconstruidas completamente.

La actividad económica de la ciudad también se vio golpeada, ya que 638 establecimientos comerciales tuvieron afectaciones graves. Sin embargo, a corte del 9 de septiembre, la Alcaldía confirmó que el 97% del comercio de la ciudad está nuevamente en funcionamiento.

Por su parte, en Villamaría, se reportaron 1.084 familias afectadas, equivalentes a 2.550 personas. De ellas, 768 familias tuvieron que ser evacuadas: 679 en la zona urbana y 89 en el área rural.

En cuanto a Chinchiná, 663 familias resultaron damnificadas y 1.819 personas afectadas. También se identificaron 79 viviendas destruidas, 229 no habitables y 39 habitables, además de 138 inmuebles averiados.

En respuesta a esta situación, el Gobierno Nacional anunció un plan de reconstrucción para Caldas que contempla soluciones de vivienda para las familias que perdieron sus hogares y apoyos temporales para quienes no pueden regresar a sus viviendas mientras se trabaja en soluciones. Además, la Gobernación del departamento puso en marcha un Banco de Materiales, inicialmente con $3.500 millones, para apoyar la reparación de viviendas que pueden ser recuperadas.

Quindío

En el Quindío, el último balance departamental (con corte al 2 de septiembre) reportó 74.200 personas damnificadas y 3.088 viviendas destruidas. Los municipios de Quimbaya y Montenegro están entre los que registraron mayores afectaciones.

Para atender la emergencia, la Gobernación del Quindío destinó más de $2.000 millones para vivienda nueva y mejoramientos: $1.000 millones para Quimbaya y una cifra similar para Montenegro.

Entre tanto, las evaluaciones técnicas de las estructuras y la remoción de escombros continúan avanzando en el departamento, pues en Circasia y Buenavista ya se han retirado más de 120 metros cúbicos.

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