Risaralda avanza hacia la reconstrucción: El Fondo Milagro llegó a Pereira y designó a una delegada

Pereira

La reconstrucción de Risaralda comienza a entrar en una nueva etapa con la llegada a Pereira de Jaime Andrés Uribe, gerente general del Fondo Milagro, quien recorrió el centro de la ciudad para conocer de primera mano las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

En la reunión de trabajo con representantes del Fondo Milagro y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, las autoridades presentaron las principales necesidades identificadas en tres sectores prioritarios: infraestructura hospitalaria, instituciones educativas y vivienda.

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Un anuncio importante durante la reunión fue la designación de la pereirana Ana María Cuartas como gerente del Fondo Milagro para Risaralda, una figura que tendrá un papel clave en la articulación territorial del proceso de recuperación.

También se logró gestionar a través del Fondo Milagro la destinación de $2 billones para avanzar en la reconstrucción de la ciudad, con la generación de empleo y mano de obra local. Además, se asignarán $15.000 millones para continuar con las labores de demolición y remoción de escombros.

“El terremoto ha afectado todos nuestros sistemas, los sistemas de salud, nuestra infraestructura educativa, nuestra infraestructura cultural y por supuesto el patrimonio de miles de familias que lo perdieron todo. Por eso nuestro compromiso es sacar adelante esta construcción bajo los lineamientos del Gobierno Nacional en el menor tiempo posible, de la mano de las autoridades locales, de la mano del sector empresarial, con transparencia, con eficiencia y por supuesto con el amor puesto en cada paso”, expresó Ana María Cuartas, gerente del Fondo Milagro para Risaralda.

Otro de los principales llamados durante la visita fue a construir una sola estrategia de reconstrucción, en la que Nación, departamento, alcaldías y Fondo Milagro trabajen de manera coordinada, permitiendo que la articulación amplíe el alcance de los recursos y se pueda llegar a un número mayor de personas afectadas.

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La expectativa ahora está puesta en que el Fondo Milagro defina una hoja de ruta para la reconstrucción, que permita establecer las prioridades, los proyectos, las inversiones y la manera en que se coordinarán las acciones en los diferentes municipios.