Pereira tendrá nuevo refuerzo de policías para atender casos de hurto en el centro. Foto: Policía Metropolitana de Pereira.

Pereira

Un contingente de 200 policías llegará para fortalecer la presencia institucional, mientras el Ejército evalúa la posibilidad de disponer de personal especializado en operaciones urbanas para el centro de la ciudad.

Las medidas fueron analizadas durante el reciente Consejo de Seguridad Departamental, en el que se revisó el comportamiento de los delitos y las condiciones de las zonas afectadas por el sismo.

Uno de los puntos que genera preocupación es el comportamiento de los hurtos. Con corte al 20 de septiembre, el robo de motocicletas aumentó un 123 % y el hurto a personas creció 18 % frente al mismo periodo del año anterior. En contraste, los homicidios presentan una reducción del 29 % en Risaralda y del 27 % en el área metropolitana.

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Durante el primer mes posterior al terremoto, soldados del Batallón San Mateo mantuvieron presencia permanente en el centro de Pereira para apoyar las labores de seguridad. Ahora se estudia una nueva alternativa.

El Ejército solicitará a la Octava Brigada evaluar la disponibilidad de un destacamento con capacidades para operaciones urbanas que pueda reforzar la vigilancia en esta zona de la capital risaraldense. Por el momento se trata de una propuesta en evaluación y no de una medida ya confirmada.

La preocupación está relacionada también con las condiciones que dejó la emergencia. Más del 60 % de los establecimientos comerciales del centro se encuentran nuevamente abiertos, pero persisten sectores con problemas de iluminación, menor circulación de ciudadanos e inmuebles afectados. Incluso algunos comerciantes han optado por reducir sus horarios de funcionamiento.

“Vamos a seguir haciendo presencia en todos los territorios, rurales y urbanos en los 14 municipios del departamento. Estamos diseñando un plan de seguridad para evitar la incursión de grupos ilegales al territorio”, afirmó Israel Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda.

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Otras cifras

El balance presentado durante el Consejo reportó además 4.008 capturas, más de 4.119 kilogramos de estupefacientes incautados, 209 motocicletas recuperadas y 353 armas incautadas.

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Por su parte, el Ejército informó de 60 capturas relacionadas con delitos comunes, 11 por minería ilícita y siete presuntos integrantes del Clan del Golfo capturados, además de 16 integrantes de grupos armados que se habrían sometido a la justicia.

Fiscalía revisa homicidios en municipios

Otro de los asuntos analizados corresponde a algunos homicidios registrados en Belén de Umbría. La Fiscalía estudia si determinados casos podrían guardar relación entre sí y con disputas por el control territorial de estructuras criminales con presencia en La Virginia.

Las autoridades acordaron continuar cruzando información para determinar si efectivamente existe esa conexión y focalizar las investigaciones.

El Consejo también abordó la recuperación de espacios públicos ocupados durante la emergencia, la seguridad alrededor de edificaciones afectadas y el seguimiento a inmuebles que requieren intervención, reforzamiento o demolición. Según el balance presentado, más de 1.000 inmuebles podrían llegar a estar sujetos a procesos de demolición, dependiendo de los conceptos técnicos y jurídicos correspondientes.