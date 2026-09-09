¿Qué balance tiene el municipio de Salento, Quindío a un mes del terremoto?

Armenia

A un día de cumplirse un mes del terremoto que impactó a varias regiones del país, el alcalde del municipio de Salento Santiago Ángel Morales indicó que se registraron 857 afectaciones que quedaron incluso reportadas en el registro único de damnificados.

Explicó que dichas afectaciones fueron en el 60% de la zona rural y el restante en el orden municipal por lo que actualmente están a la espera de las herramientas del orden nacional con el fin de otorgar recursos clave para la reconstrucción.

“Hoy tenemos 857 afectaciones que están en registradas, valga la redundancia, en el Registro Único de Damnificados. Hoy tenemos alrededor del 60% en la zona rural y el 40% en el orden municipal. Y hoy definitivamente estamos esperando las herramientas del orden departamental y nacional, cómo vamos a tener esa bolsa para que podamos hacer o contribuir a esa reconstrucción de estas personas que lo necesitan”, indicó.

Fue claro que desde la administración municipal han atendido lo urgente por lo que han entregado ayudas humanitarias a los afectados mientras se logran las soluciones concretas.

“hoy definitivamente, como municipio, hemos atendido la inmediatez y la emergencia. Hemos entregado ayudas humanitarias para que solucionemos la inmediatez y podemos contribuir en esta oportunidad de reactivación que hoy tenemos como Salento”, resaltó.

Reconoció que ha sido alto el impacto para el municipio turístico tras el terremoto puesto que contaban con una ocupación al 90%, sin embargo, advirtió que después del 10 agosto registraron cancelaciones masivas.

“Entre el mes de agosto y el mes de septiembre teníamos una ocupación al 90% en nuestro municipio, donde después del 10 de agosto tuvimos unas cancelaciones masivas, tuvimos más o menos una ocupación del 10% entre hotelerías y restaurantes”, alertó.

Dijo que han tenido contacto con el gobierno nacional lo que implica buena presencia, pero reconoce que son muchos municipios afectados a nivel nacional por lo que es demorada la llegada de las ayudas correspondientes.

“Hoy hemos tenido contacto con el orden nacional, donde ha participado en diferentes encuentros. Tuvimos la ministra de Trabajo en el municipio, tuvimos el vicepresidente en nuestro municipio. De verdad que es importante contarles que hemos tenido muy buena presencia del orden nacional. Pero hoy es decirle a la comunidad que no podemos descartar que hoy son 450 municipios afectados, que esas ayudas se nos van a demorar y por eso es lo que hoy necesitamos como municipio es una activación económica para que sigamos prestando todos los servicios a nivel municipal”, puntualizó.