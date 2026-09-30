Cambio en el gabinete de Pereira: Cristian Toro sale de la secretaría de Desarrollo Económico

Pereira

Durante dos años y nueve meses, Cristian Toro tuvo bajo su responsabilidad diferentes programas relacionados con el fortalecimiento empresarial, emprendimiento, generación de empleo, competitividad y turismo.

Su gestión también estuvo vinculada a los procesos de internacionalización y cooperación internacional, así como a estrategias para promover la actividad económica alrededor de diferentes eventos realizados en Pereira.

Sin embargo, uno de los últimos retos de su paso por la administración llegó después del terremoto del 10 de agosto. Desde la Secretaría participó en las acciones implementadas para acompañar al sector empresarial y buscar la reactivación del comercio en medio de las afectaciones que dejó la emergencia.

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La salida de Cristian Toro también genera expectativa por lo que podría ocurrir con su futuro político. Versiones conocidas alrededor de su renuncia señalan que estaría contemplando una eventual participación en las elecciones territoriales de 2027 y su nombre ha comenzado a ser mencionado frente a una posible aspiración a la Alcaldía de Pereira.

Hasta el momento, sin embargo, Toro no ha anunciado oficialmente una candidatura, por lo que una eventual participación electoral permanece en el terreno de las versiones sobre su futuro político.

¿Quién es la nueva secretaria?

El relevo en la Secretaría se producirá durante los primeros días de octubre. La dependencia quedará en cabeza de Luisa Fernanda Vidal León, quien actualmente se desempeña como coordinadora dentro de la misma Secretaría.

Vidal es contadora pública, especialista en Alta Gerencia y cuenta con experiencia en el sector público. Su llegada permitirá dar continuidad a los procesos que actualmente adelanta la dependencia.

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La nueva secretaria recibirá además una cartera con un desafío adicional al que tenía al comenzar la administración: acompañar la recuperación económica de Pereira después del terremoto, en un escenario marcado por las afectaciones al comercio y al tejido empresarial, mientras continúan las estrategias de empleo, emprendimiento y competitividad en la ciudad.