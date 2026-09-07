Edificio María Mercedes Lloreda, el primero demolido en Cali entre los afectados por el terremoto

El edificio María Mercedes Lloreda, en Cuarto de Legua, fue el primero de 11 estructuras que serán intervenidas.

A casi un mes del terremoto del pasado 10 de agosto, se inició en Cali este lunes 7 de septiembre la demolición del primer edificio afectado.

Se trató del edificio María Mercedes Lloreda, en Cuarto de Legua, el primero de 11 estructuras que serán intervenidas debido a los graves daños estructurales ocasionados por el sismo.

El gobierno municipal de Cali ya identificó los primeros 11 inmuebles que deberán ser demolidos.

“Lo hacemos con absoluto cuidado y respeto por las familias afectadas. Estamos hablando primero con ellas y asegurándonos de que no se queden solas”, sostuvo el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Para este 10 de septiembre, a las 7:34 de la mañana, cuando se cumple un mes del terremoto que afectó a Cali, el mandatario invitó a todos los caleños a hacer una pausa para recordar a quienes perdimos hace un mes.