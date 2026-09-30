El 10 de agosto podría convertirse en una fecha nacional para recordar a las víctimas del terremoto. Foto: Congreso de la República

Pereira

La iniciativa, denominada “10A: Día de la Unión por Colombia”, fue radicada por 12 congresistas, entre ellos la senadora risaraldenses María Irma Noreña y la representante a la Cámara por el departamento, Franyela Bermúdez, como una forma de mantener presente lo ocurrido durante el terremoto de 2026 y reconocer la respuesta ciudadana e institucional que se produjo durante la emergencia.

De acuerdo con las cifras oficiales, el terremoto dejó 466.345 personas afectadas y 331 fallecidas, mientras los daños se extendieron a 497 municipios pertenecientes a 16 departamentos.

La propuesta va más allá de establecer una jornada para recordar a quienes perdieron la vida. La intención es que cada 10 de agosto se desarrollen actividades orientadas a fortalecer la gestión del riesgo, la prevención y la preparación de las comunidades frente a terremotos y otras situaciones de emergencia.

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La fecha también serviría para reconocer la movilización que se produjo después del desastre, cuando organismos de socorro, voluntarios, ciudadanos, empresas e instituciones participaron en las labores de atención y recuperación de las poblaciones afectadas.

“Queremos transformar el dolor en memoria, prevención y esperanza. El 10 de agosto debe recordarnos que cuando Colombia se une puede proteger la vida, acompañar a quienes más lo necesitan y comenzar a reconstruir sus territorios”, afirmó la senadora María Irma Noreña.

Para Pereira, una de las ciudades fuertemente golpeadas por el terremoto, la eventual conmemoración tendría una relación directa con el proceso de recuperación que todavía atraviesa la ciudad y con la memoria de las familias que sufrieron pérdidas humanas y materiales.

“Queremos honrar a quienes perdieron la vida, reconocer a las personas heridas, damnificadas y afectadas, acompañar a sus familias y comunidades. También recordar que la solidaridad no puede terminar cuando se acaba la emergencia, necesitamos mantener presente la solidaridad y el apoyo”, señaló la representante a la Cámara Franyela Bermúdez.

Sin embargo, la declaratoria todavía no está aprobada. Con su radicación comienza el trámite legislativo y el proyecto deberá superar los respectivos debates en el Congreso antes de que el 10 de agosto pueda quedar establecido oficialmente como el “Día de la Unión por Colombia”.

De prosperar la iniciativa, la fecha que recuerda una de las emergencias más graves vividas recientemente por el país tendría también un propósito permanente: honrar a las víctimas, reconocer la solidaridad que surgió después del terremoto y fortalecer la preparación de Colombia frente a futuros desastres.