Golpe a las rentas de ‘Cordillera’ en La Virginia: 16 capturados en operación contra el microtráfico

Risaralda

Una red que, según las autoridades, obtenía cerca de $150 millones mensuales mediante la venta de estupefacientes en La Virginia fue golpeada con la captura de 16 presuntos integrantes. La investigación vincula esta estructura con las rentas ilegales de Cordillera y con uno de sus hombres más buscados en Risaralda.

Entre los detenidos se encuentran dos hombres conocidos como ‘Manotas’ y ‘Michael’. El primero es señalado como uno de los presuntos dinamizadores de los expendios, mientras el segundo habría desempeñado funciones de coordinación dentro de la estructura.

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De acuerdo con la investigación, ambos estarían al servicio de ‘Mono Jaris’, identificado por las autoridades como un presunto cabecilla de segundo nivel de Cordillera y uno de los hombres más buscados actualmente en Risaralda.

Las pesquisas permitieron establecer que la organización presuntamente utilizaba inmuebles ubicados en sectores como San Antonio, La Magdalena y Balsillas para mantener los estupefacientes antes de distribuirlos en diferentes puntos del municipio.

Entre las sustancias que serían comercializadas aparecen base de cocaína, bazuco y clorhidrato de cocaína. Las autoridades estiman que esta actividad podría generar ingresos ilegales cercanos a los $150 millones cada mes.

“Ejecutamos la “Operación Fantasma” con la captura de 16 integrantes de la red criminal de Cordillera en La Virginia. Fue una investigación de más de un año donde se logró, con varios allanamientos”, expresó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Algunos de los investigados tendrían además una trayectoria superior a ocho años dentro de actividades delictivas y habrían desempeñado diferentes funciones dentro de la cadena de almacenamiento, distribución y comercialización.

Mientras avanzan los procesos judiciales contra las personas capturadas, continúa la búsqueda de ‘Mono Jaris’. Las autoridades siguen ofreciendo una recompensa de hasta $50 millones por información que permita su ubicación y captura, al estar incluido entre los más buscados de Risaralda.

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Las investigaciones continúan para establecer la participación individual de los capturados y determinar si existen otros integrantes vinculados con la red de distribución que operaría en La Virginia.