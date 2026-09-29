El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gobierno ordenó traslado de Antonio Guerra de la Espriella de cárcel de Sincelejo a La Picota

Tras las denuncias presentadas por el senador Iván Cepeda respecto a la situación de reclusión de Antonio Guerra de la Espriella, Caracol Radio pudo confirmar que el Gobierno Nacional ordenó su traslado a La Picota en Bogotá.

La polémica de su traslado inició cuando Cepeda informó públicamente haber recibido reportes de que Antonio del Cristo Guerra de la Espriella había sido trasladado desde la cárcel La Picota hacia una guarnición militar ubicada en el municipio de Corozal, en Sucre.

En su denuncia, Cepeda se refirió a una alusión presidencial de Abelardo de la Espriella, en la que el mandatario “dijo que sería implacable con los políticos que están en reclusión domiciliaria o en guarniciones militares.

Al respecto, el congresista planteó la posibilidad de un favorecimiento dentro del sistema carcelario: “¿Existe un parentesco con este prisionero trasladado? ¿Y de ser así, De la Espriella está favoreciendo a sus familiares en las cárceles?“.

Respuesta del Ministerio de Justicia

Al respecto, el Ministerio de Justicia confirmó que Antonio Guerra de la Espriella se encuentra recluido en un establecimiento carcelario en Sincelejo bajo la estricta custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

“No es cierto que el señor Guerra de la Espriella se encuentre privado de la libertad en una guarnición militar ni en una estación de policía”, precisó la cartera de Justicia.

Tanto el Ministerio como el INPEC negaron dicho traslado a una guarnición militar en los términos denunciados.

Resolución del INPEC que ordenaba el traslado

Caracol Radio conoció una resolución oficial del INPEC fechada el 10 de septiembre de 2026, donde la institución ordenaba el traslado de Antonio Guerra de la Espriella a la guarnición militar de Corozal, que se encuentra adscrita administrativamente a la cárcel de mediana seguridad de Sincelejo.

Según el historial de reclusión de Antonio Guerra de la Espriella, se detalla que antes de que se emitiera dicha orden, el exsenador se encontraba privado de la libertad en La Picota. El reporte oficial indica que actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Sincelejo - La Vega.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: