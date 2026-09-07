Santa Marta envió 10 toneladas de ayudas humanitarias a Manizales tras terremoto

Como muestra de solidaridad entre regiones, Manizales recibió 10 toneladas de ayudas humanitarias enviadas desde Santa Marta para atender a las familias afectadas por el reciente terremoto.

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, recibió las donaciones y destacó el gesto de los samarios y la gestión adelantada por el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello.

“Acabamos de recibir un abrazo gigantesco de la ciudad de Santa Marta. Mi querido amigo, el alcalde de Santa Marta, nos ha mandado 10 toneladas de ayudas humanitarias”, señaló Rojas Giraldo.

Ayudas fueron recolectadas en Santa Marta

Los elementos fueron trasladados hasta la capital de Caldas por la Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático de Santa Marta (Ogricc). El material incluye alimentos, víveres, productos para mascotas, colchones y otros artículos de primera necesidad.

El jefe de la Ogricc, Darío José Linero Mejía, explicó que las ayudas fueron posibles gracias a una jornada de recolección en la que participaron centros comerciales, colegios, universidades, iglesias, hoteles y constructoras de Santa Marta.

“Los centros comerciales, colegios, universidades, iglesias, el sector hotelero también estuvieron muy atentos, constructoras de la ciudad y logramos esta pequeña ayuda que hoy traemos a ustedes”, explicó Linero Mejía.

¿A quiénes serán entregadas las ayudas?

Los suministros serán distribuidos en Manizales bajo la coordinación del Puesto de Mando Unificado y la Unidad de Gestión del Riesgo, priorizando a las familias más vulnerables que fueron identificadas en los censos oficiales de damnificados.

El alcalde de Manizales agradeció nuevamente el apoyo recibido desde el Caribe colombiano y resaltó que las ayudas representan un respaldo para quienes enfrentan las consecuencias del terremoto.