Denuncian a la fiscal general Luz Adriana Camargo por presunta omisión en el caso UNGRD

Daniel Páez Mancera pidió a la Comisión de Acusación investigar por qué la Fiscalía no habría compulsado copias sobre chats relacionados con el magistrado Vladimir Fernández.

El activista judicial Daniel Páez Mancera radicó ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por una presunta omisión en el manejo de información relacionada con el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

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La denuncia busca establecer por qué la Fiscalía no habría compulsado copias a la autoridad competente sobre unos chats que, según lo expuesto por Páez, ya estaban en poder del ente investigador y que involucrarían al hoy magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández.

El caso se relaciona con conversaciones reveladas por CAMBIO entre Sneyder Pinilla, Olmedo López y Fernández. En una de las secuencias, Pinilla escribió que tenía que ir a “entregar” y envió posteriormente un signo de pesos: “$”. Horas después, López le pidió a Fernández la dirección de un apartamento y recibió como respuesta: “Primer piso”, “La señora sol” y “112 torre 2”. Esos datos posteriormente fueron enviados a Pinilla.

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La denuncia sostiene que estos elementos debían ser puestos en conocimiento de la autoridad competente, teniendo en cuenta que Fernández, por su condición de magistrado de la Corte Constitucional, tiene fuero y una eventual investigación en su contra corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

Páez también cuestiona la decisión de la Fiscalía de no compulsar copias. La fiscal general Luz Adriana Camargo ha defendido públicamente que los chats estaban “descontextualizados” y ha señalado que no encontró elementos suficientes para realizar dicha actuación. En una entrevista reciente afirmó: “Yo, la verdad, no veo nada. No veo nada”.

La controversia también fue llevada ante la Corte Suprema de Justicia por los representantes David Cote y Daniel Briceño, del Centro Democrático, quienes solicitaron la recusación de Camargo frente a las actuaciones relacionadas con el caso UNGRD. Entre otros puntos, pidieron establecer “qué información existía dentro de la Fiscalía, quién la conoció, qué decisiones fueron adoptadas y si Camargo tuvo alguna intervención personal”.

En ese sentido, la nueva denuncia solicita abrir una investigación preliminar, requerir a la Fiscalía el expediente completo del caso UNGRD y escuchar en declaración a la fiscal María Cristina Patiño, quien ha estado a cargo del proceso.

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El propósito, según Páez, es determinar si la Fiscalía actuó conforme a sus competencias y establecer la trazabilidad de la información relacionada con los chats.

La Fiscalía, por su parte, ha sostenido que no encontró mérito para compulsar copias frente al magistrado Fernández. La existencia de los chats y su interpretación dentro del proceso judicial son precisamente algunos de los asuntos que ahora se buscan esclarecer mediante las actuaciones solicitadas.

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