Aeropuerto Matecaña recupera el 70 % de su operación, pero daños del terremoto frenan más vuelos

Pereira

El Aeropuerto Internacional Matecaña ha logrado recuperar buena parte de su conectividad aérea después del terremoto, pero todavía no tiene capacidad para regresar a los niveles que manejaba antes de la emergencia. Actualmente la terminal opera alrededor del 70 % de su capacidad y deberá mantenerse en ese nivel mientras avanzan las reparaciones de las áreas afectadas.

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El aeropuerto está atendiendo 43 vuelos diarios, una recuperación superior a la prevista inicialmente. Antes del sismo del 10 de agosto se registraban cerca de 60 operaciones al día y, cuando se planteó la reapertura, las estimaciones apuntaban a que solo podrían manejarse entre 16 y 20 vuelos durante la primera etapa.

La recuperación también se refleja en las aerolíneas y destinos. Las compañías que tenían presencia en Pereira antes de la emergencia ya retomaron operaciones y prácticamente toda la oferta aérea ha sido restablecida. Recientemente regresó la conexión con Cartagena, mientras continúan las gestiones para recuperar la ruta hacia Santa Marta.

En materia internacional, Copa Airlines mantiene tres frecuencias diarias, mientras que la terminal conserva su horario habitual de funcionamiento, entre las 5:00 de la mañana y las 11:45 de la noche.

El movimiento de pasajeros, sin embargo, todavía evidencia los efectos de la emergencia. Antes del terremoto el Matecaña movilizaba aproximadamente 8.500 viajeros diarios; actualmente transitan cerca de 5.500 personas cada día.

El principal obstáculo para aumentar las frecuencias está ahora dentro de la terminal. De los cuatro puentes de abordaje disponibles antes del terremoto, solo dos están habilitados, funcionan tres salas de espera y el segundo y tercer piso continúan fuera de servicio mientras se ejecutan las reparaciones.

El gerente del aeropuerto, Luis Fernando Collazos, explicó que estas restricciones impiden llevar nuevamente la operación hasta los cerca de 60 vuelos diarios que se tenían antes del sismo.

“Hemos habilitado una tercera sala de espera, pero yo creo que hasta ahí llegamos porque también tenemos que tener respeto con nuestros pasajeros, tenemos que tener una comodidad aparte de la seguridad, entonces creemos que hasta el 70% de la operación aérea podemos llegar”, expresó el gerente del aeropuerto, Luis Fernando Collazos.

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Por ahora, el Matecaña continuará funcionando alrededor del 70 % de su capacidad. El siguiente salto en la recuperación dependerá de la reparación y habilitación de las áreas afectadas, que permitirán ampliar nuevamente la atención de pasajeros y recuperar completamente la operación aérea de Pereira.