“Más del 50% de las playas de Colombia ya se encuentran erosionadas”: senador Marcos Daniel Pineda

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El senador Marcos Daniel Pineda habla sobre la situación de vulnerabilidad que enfrenta hoy en día el litoral colombiano

Las alertas por la erosión costera han estado encendidas hace bastante tiempo, y aunque se han implementado medidas, la situación sigue siendo crítica y las cifras lo demuestran.

Según dio a conocer recientemente el senador del Partido Conservador Marcos Daniel Pineda, más del 50% del litoral colombiano se encuentra en riesgo actualmente.

Esto afecta directamente infraestructuras, vías, viviendas, turismo, pesca, actividades económicas y en general, a las comunidades.

Córdoba, Sucre, Atlántico, Magdalena, Bolívar y en general el Caribe colombiano es el más afectado según revela la data dada a conocer por el senador.

“Estamos hablando que más del 50% de las playas de Colombia ya se encuentran erosionadas. Le doy un dato: departamentos como Córdoba tienen el 67% de su litoral erosionado. Atlántico, 63% de su litoral erosionado. Chocó también tiene más del 40% erosionado [...] es un fenómeno que ya existe”, contó.

El congresista explicó en 6AM W de Caracol Radio que si bien, Colombia es un país de “3,180 km lineales de litoral, tanto en el Atlántico como en el Pacífico”, la falta de ejercicio en pro de las mismas hoy deja como resultado una problemática a la que hay que ponerle la lupa con urgencia.

“47 municipios costeros tiene el país y desafortunadamente se ha venido perdiendo la playa y se ha venido perdiendo el litoral por falta de prevención, de planeación en el territorio y por falta de financiación en proyectos de infraestructura verde”, dijo.

El congresista dio detalles sobre el proyecto de ley “Salvemos las Playas de Colombia”, aprobado por la Comisión Quinta, la cual busca fortalecer el monitoreo de la erosión y establecer acciones para la recuperación de ecosistemas.

“Buscamos salvar las playas de Colombia con insumos y un marco legal regulatorio que permita darle gobernanza, por un lado, con la creación de un sistema bioceánico nacional, donde tengan presencia entidades del orden nacional con responsabilidades directas en la gobernabilidad de las playas del país y dos, que haya mecanismos de prevención frente a fenómenos, no solamente naturales, sino acciones que vienen deteriorando las playas”, expresó.

Pineda asegura que no ha habido una planeación óptima del territorio por la construcción de vías y “elementos urbanos” que no debieron construirse cerca a las playas.

Escuche la entrevista completa:

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