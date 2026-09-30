Desempleo en Colombia subió a 9,4 % en agosto, confirmó el DANE

El mercado laboral colombiano mostró un deterioro en agosto al registrar una tasa de desocupación de 9,4 %, superior al 8,6 % observado en el mismo mes del año pasado, confirmó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE.

En el informe se establece que la tasa global de participación se ubicó en 63,3 %, por debajo del 63,9 % registrado un año atrás. Los resultados evidencian una menor dinámica laboral tanto en el total nacional como en los principales centros urbanos.

El DANE reveló que en Colombia los ocupados ascienden a 23.6 millones, desocupados 1.4 millones y los inactivos 15.1 millones.

El reporte establece que el número de personas ocupadas en el país cayó en 126.000 durante el último año, al pasar de 23,81 millones a 23,69 millones. Los sectores que más incidieron negativamente en el empleo fueron las industrias manufactureras, que perdieron 240.000 puestos de trabajo, seguidas por las actividades artísticas y de entretenimiento (-102.000) y la agricultura (-91.000). En contraste, el comercio y reparación de vehículos sumó 150.000 ocupados, mientras que la administración pública, educación y salud agregó 96.000 trabajadores.

Por ciudades, Quibdó registró la mayor tasa de desocupación del país con 23,8 %, seguida por Cartagena (14,4 %) y Sincelejo (12,9 %). En el otro extremo, las menores tasas se observaron en Bucaramanga (7,3 %), Medellín (7,5 %) y Bogotá D.C. (7,9 %), ubicándose por debajo del promedio nacional de 8,5 % para el trimestre móvil junio-agosto.

El DANE también informó que la población fuera de la fuerza laboral alcanzó los 15,16 millones de personas en agosto. Más de la mitad de estas personas se dedicaban a oficios del hogar (53,9 %), mientras que el 23,5 % estaba estudiando.