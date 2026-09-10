CAR suspende perforación de pozo de aguas subterráneas sin permisos en Saboyá

La autoridad ambiental advierte posibles riesgos para los acuíferos y el recurso hídrico por obras realizadas sin autorización.

Saboyá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una medida preventiva contra un particular en la vereda Puente de Tierra, en jurisdicción de Saboyá, Boyacá, luego de verificar la perforación de un pozo profundo para la exploración de aguas subterráneas sin contar con los permisos ambientales correspondientes.

La actuación se originó a partir de información suministrada por la comunidad. Ante la alerta, la Dirección Regional Chiquinquirá de la CAR realizó una visita técnica para verificar si se estaban adelantando trabajos de perforación sin la autorización requerida.

Durante la inspección, los funcionarios encontraron un equipo de perforación y otros elementos asociados a la construcción del pozo, además de comprobar que las labores se encontraban en ejecución. La Corporación también revisó sus sistemas de información y no encontró un permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas para el lugar intervenido.

Ampliar Cerrar

Yiber González, director de la Regional Chiquinquirá de la CAR, explicó que la intervención busca prevenir posibles afectaciones sobre los acuíferos.

“La protección de las aguas subterráneas requiere acciones oportunas de prevención y control. Desde la CAR estamos realizando las verificaciones necesarias para evitar que actividades desarrolladas sin las autorizaciones ambientales correspondientes puedan generar riesgos sobre los acuíferos y, en consecuencia, sobre la disponibilidad y calidad del recurso hídrico”.

Ante la situación encontrada, la autoridad ambiental determinó imponer una medida preventiva en flagrancia, con el objetivo de detener inmediatamente las labores y evitar posibles impactos sobre el recurso hídrico subterráneo.

Como parte de la medida, fueron suspendidos los trabajos de perforación mediante el desmontaje del sistema de transmisión del equipo utilizado para desarrollar la actividad.

La CAR advirtió que la perforación de pozos sin las autorizaciones ambientales puede generar afectaciones en los sistemas hidrogeológicos, como la alteración de las condiciones naturales de los acuíferos, la contaminación del agua subterránea o la comunicación entre diferentes niveles acuíferos.

Además, durante este tipo de intervenciones pueden producirse lodos, residuos y otros materiales que requieren un manejo adecuado para evitar impactos sobre el suelo y los recursos naturales.

La medida fue adoptada en el marco de las competencias de la autoridad ambiental y bajo el principio de prevención establecido en la normativa vigente. La CAR señaló que continuará con las actuaciones administrativas correspondientes, teniendo en cuenta los resultados de las verificaciones técnicas realizadas en el predio.