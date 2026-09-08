Gobernadora del Chocó destacó alianza público-privada para reconstruir departamento tras terremoto

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar del ‘Plan Marshall’ que anunció el Gobierno de Abelardo de la Espriella junto a grandes empresarios del país, donde buscan reconstruir gran parte del departamento tras el terremoto del 10 de agosto, pero también avanzar en grandes proyectos estructurales en el territorio.

Le puede interesar: Así queda el mapa político de De la Espriella tras su primer mes de Gobierno

¿Cómo reconstruir el Chocó?

La mandataria departamental informó que en total hay 6.000 viviendas totalmente destruidas y otras 27.000 para intervención, por lo que destacó el trabajo de municipios, gobernaciones y grandes ciudades para contribuir a las víctimas del movimiento telúrico.

“Para el Chocó la solidaridad de Colombia fue fundamental en la parte de asistencia humanitaria”, dijo.

Asimismo, resaltó que el sector privado dio un paso al frente en el momento en el que más se les necesitó.

“En la fase de recuperación también ha dado el paso al frente el sector privado con las casas de rápida fabricación. Han traído insumos, han aportado casas, han aportado cemento, acero. Es decir, hemos visto que en un escenario en el que el país está golpeado, el sector privado ha dicho ‘estamos aquí’, dando el paso al frente”, afirmó.

Puede leer: Expertos destacan respaldo de EE. UU. a De la Espriella tras visita de Marco Rubio a Barranquilla

Desarrollo de grandes proyectos en Chocó

Córdoba mencionó que los indicadores económicos en Chocó son los más difícil del país, por lo que los grandes retos, además de la reconstrucción de casas y edificaciones en el departamento, son parte vital para el desarrollo de la región.

Uno de ellos, y por el que la gobernadora apuesta, es el corredor bioceánico, pero también el terminar diferentes vías de comunicación del Chocó con Antioquia, Urabá, Valle del Cauca, entre otros.

Le puede interesar: Viceministro de Agricultura, José Leonidas Tobón, será el gerente especial del Chocó

“A nivel de los grandes proyectos del Chocó ha habido un descarte tácito. Tenemos que seguir insistiendo para que se concrete”, indicó.

¿Qué proyectos se anunciaron para el Chocó?

Salida al mar por Nuquí: Finalización de la emblemática vía. Conexión Istmina – Puerto Meluk: Consolidación de la segunda salida al mar para el departamento. Vía San José del Palmar – El Cairo: Interconexión clave para la productividad. Infraestructura del Darién Chocoano: Intervención integral de las arterias viales de la subregión. Modernización aeroportuaria: Remodelación y adecuación del Aeropuerto de Bahía Solano.

Escuche la entrevista completa con la gobernadora del Chocó aquí: