Banco de Alimentos de Bogotá ha movilizado 1.300 toneladas de ayudas tras el terremoto

A un mes del terremoto que tuvo como epicentro a San José del Palmar, Chocó, el Banco de Alimentos de Bogotá ha movilizado 1.300 toneladas de ayuda humanitaria para atender a las comunidades afectadas por la emergencia.

La ayuda ha llegado a 45 comunidades ubicadas en cinco departamentos, con el Valle del Cauca como el principal receptor, con 768 toneladas destinadas principalmente a Cali, Palmira, Buenaventura, Cartago y La Unión.

También puede leer: Terremoto Colombia: Banco de Alimentos activa corredor humanitario para atender familias afectadas

En Risaralda se han realizado 20 despachos que representan 205 toneladas de ayuda, mientras que en Chocó se han entregado 176 toneladas.

De acuerdo con el padre Daniel Saldarriaga, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá, la respuesta humanitaria no se ha concentrado únicamente en los principales municipios afectados.

Lea también: Banco de Alimentos de Bogotá movilizó 324 toneladas de ayudas a zonas afectadas por el terremoto

“La ayuda no se ha limitado a Quibdó, Istmina, San José del Palmar y Tadó; también hemos llegado a comunidades rurales, resguardos indígenas y distintos sectores del departamento”, aseguró Saldarriaga, quien destacó el acompañamiento a las familias afectadas por la emergencia.

También ha alcanzado a Quindío, departamento que ha recibido 67 toneladas destinadas a Armenia, Quimbaya y Montenegro, y a Caldas, donde se han entregado 84 toneladas para Manizales y Villamaría.

Miles de mercados y elementos de primera necesidad

La ayuda humanitaria transportada incluyó 33.665 mercados, además de 320 toneladas de productos de primera necesidad, 27 toneladas de frutas junto con verduras y 24 toneladas de leche.

Los envíos también han incorporado elementos esenciales para las familias afectadas, entre ellos:

120 toneladas de agua.

4 toneladas de pañales.

33.665 kits de aseo personal.

786.000 tapabocas.

4.000 colchonetas.

19.000 sábanas y cobijas.

4.000 kits escolares.

27 toneladas de alimento para mascotas.

Le puede interesar: Banco de Alimentos de Bogotá entregó más de 22 millones de kilos de comida a comunidades vulnerables

Esta operación ha sido posible gracias a la generosidad de 40.550 personas que han confiado sus donaciones en efectivo al Banco de Alimentos de Bogotá para contribuir a la atención de la emergencia.

6.800 voluntarios se han sumado a la emergencia

La respuesta también ha contado con el apoyo de 6.800 voluntarios, quienes han aportado cerca de 36.000 horas de trabajo en labores de recepción, clasificación y empaque de las ayudas.

“Cada envío ha sido posible gracias a personas generosas, empresas que se sumaron, voluntarios que entregaron su tiempo, un equipo que ha trabajado sin descanso y periodistas y medios de comunicación que, con su voz, hacen que nuestro llamado se amplifique”, afirmó Diana Serpa, gerente de Comunicaciones del Banco de Alimentos de Bogotá.

Más información Tiendas Ara dispuso 39 toneladas de alimentos y productos para afectados por terremoto en Colombia

La ayuda también llegó a Venezuela y al Tolima

Por su parte, la labor de apoyo humanitario se ha extendido más allá de las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia. A la fecha, el Banco de Alimentos de Bogotá ha enviado 538 toneladas de ayuda a Venezuela como respuesta a la emergencia generada por otro desastre natural.

De la misma forma, el 9 de septiembre fueron despachadas 17 toneladas de agua hacia El Espinal e Ibagué, con el propósito de apoyar la atención de la emergencia ocasionada por los incendios forestales en el Tolima.

¿Cómo donar para apoyar a las comunidades afectadas?

Cabe mencionar que las personas que quieran sumarse a esta iniciativa pueden realizar sus donaciones a través del sitio web del Banco de Alimentos de Bogotá o mediante la Llave Bre-B 0091677852.