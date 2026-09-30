Exfuncionarios del gobierno Petro apelaron retiro de su esquema de seguridad: esta es la lista
Ajeno al gobierno Petro, en la lista también aparece el excandidato y exministro Germán Vargas Lleras.
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, ofreció disculpas al Centro Democrático por un mensaje en redes sociales en medio de la campaña presidencial, pero también reveló que varios exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro apelaron el retiro de su esquema de seguridad.
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6AM W dio a conocer la lista completa de exfuncionarios de la administración anterior que apelaron la decisión, aunque también aparece el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, quien falleció el 8 de mayo de 2026.
Esta es la lista completa de exfuncionarios que apelaron para que no les quiten su esquema de seguridad:
- Antonio Sanguino
- Germán Ávila
- José Antonio Ocampo
- Jorge Arturo Lemus, exdirector de la DNI
- Alfredo Acosta Zapata
- Armando Benedetti
- Rosa Villavicencio
- Otty Patiño
- Edwin Palma
- Jaime Dussán
- Carlos Carrillo
- Diana Marcela Morales
- Yeimi Karina Yela
Personas en la lista que no son exmiembros del gobierno Petro
- Germán Vargas Lleras
- Ángela María Robledo
- Daniel Mendoza Leal
- Blanca del Pilar Rueda
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...