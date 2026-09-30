Exfuncionarios del gobierno Petro apelaron retiro de su esquema de seguridad: esta es la lista

Logo de UNP e imágenes de referencia de seguridad. Fotos: UNP / Getty Images

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, ofreció disculpas al Centro Democrático por un mensaje en redes sociales en medio de la campaña presidencial, pero también reveló que varios exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro apelaron el retiro de su esquema de seguridad.

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6AM W dio a conocer la lista completa de exfuncionarios de la administración anterior que apelaron la decisión, aunque también aparece el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, quien falleció el 8 de mayo de 2026.

Esta es la lista completa de exfuncionarios que apelaron para que no les quiten su esquema de seguridad:

Antonio Sanguino

Germán Ávila

José Antonio Ocampo

Jorge Arturo Lemus, exdirector de la DNI

Alfredo Acosta Zapata

Armando Benedetti

Rosa Villavicencio

Otty Patiño

Edwin Palma

Jaime Dussán

Carlos Carrillo

Diana Marcela Morales

Yeimi Karina Yela

Personas en la lista que no son exmiembros del gobierno Petro