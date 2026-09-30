Exsecretaria de EE.UU. Kristi Noem se divorcia tras el escándalo de travestismo de su marido

WASHINGTON, DC - MARCH 3: Secretary of Homeland Security Kristi Noem. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador) / Anadolu

La exsecretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem solicitó el divorcio unos meses después del escándalo de travestismo protagonizado por su marido Bryon con el que llevaba casada 34 años.

Este lunes Noem, de 54 años, solicitó el divorcio de Bryon, de 56, en Dakota del Sur y citó “diferencias irreconciliables”, el argumento más común en este trámite, según el medio Dakota News Now.

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Tras la destitución de la conservadora en marzo, el medio Daily Mail publicó unas fotos de Bryon Noem con pechos postizos y ropa ultraceñida, y sugirió que llevaba una “doble vida” en la que se travestía y chateaba con modelos de fetiches en línea.

“La Sra. Noem está devastada. A la familia le tomó por sorpresa, y piden privacidad y oraciones”, dijeron sus representantes al The New York Post entonces.

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La exsecretaria de Seguridad Nacional fue cesada tras encabezar la dura política migratoria del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que desembocó en las redadas en Minneapolis donde dos civiles estadounidenses fueron tiroteados por agentes federales.

En torno a esas fechas, otro de los asuntos a los que se enfrentó la también exgobernadora de Dakota del Sur fue un supuesto romance con el lobbista y comentarista político Corey Lewandowski.

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