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30 sep 2026 Actualizado 16:32

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Justicia

Defensoría pide extender orden para frenar cierre de ZUT en Putumayo por riesgo para desmovilizados

Zona de Ubicación Temporal en Putumayo

Zona de Ubicación Temporal en Putumayo

Zona de Ubicación Temporal en Putumayo
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Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

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