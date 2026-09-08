A un mes del terremoto del pasado 10 de agosto, más de 700 toneladas de donaciones ha recibido Cali

Del total de ayudas, 507,8 toneladas han sido entregadas dentro de Cali y el resto a varios municipios como el puerto de Buenaventura.

Cuando se cumple un mes del sismo, se conoce el balance de toneladas de donaciones que han sido gestionadas para los damnificados en Cali y varios municipios del Valle del Cauca.

Más de 700 toneladas de donaciones han sido recibidas y gestionadas por la Alcaldía de Cali, desde el sismo del 10 de agosto y gracias a la solidaridad de ciudadanos, empresas, gobiernos de otros países y diferentes sectores de Colombia.

Las ayudas, conformadas principalmente por alimentos y productos de mercado, agua y bebidas, insumos médicos, pañales y elementos de cuidado infantil, productos de aseo personal, textiles y artículos para dormitorio, alimentos para mascotas y herramientas de rescate y protección, han sido destinadas a la atención de los afectados por la emergencia.

Del total de ayudas, 507,8 toneladas han sido entregadas dentro de Cali.

A otros municipios se han destinado 60,3 toneladas de donaciones. Buenaventura, con 12,5 toneladas; Dagua, con 8,7; y La Cumbre, con 7,3 toneladas, son los principales receptores.