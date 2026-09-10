Gobierno De La Espriella firma 11 decretos para acelerar la reconstrucción tras el terremoto

Después de siete horas del consejo de ministros, el presidente Abelardo De La Espriella anunció la firma de 11 nuevos decretos en el marco del estado de emergencia por el terremoto, que incluye medidas concretas para movilizar recursos, acelerar la reconstrucción y asegurar labores para los damnificados.

También confirmó 17 medidas financieras, administrativas e institucionales dirigidas a las entidades territoriales, para darles liquidez financiera para que puedan enfrentar la emergencia.

Las medidas incluyen la habilitación de inversiones para que una entidad pueda financiar proyectos de inversión que se ejecuten por fuera de su jurisdicción.

Además, crearon un Régimen excepcional y temporal para el tratamiento de información reservada del Dane, que permita fortalecer la atención, recuperación y reconstrucción de las afectaciones.

Tras cumplirse un mes de la emergencia por el terremoto, el presidente Abelardo De La Espriella oficializó la creación del Fondo Patria Milagro, para acelerar la recuperación de la infraestructura y de todas las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto.

También, pondrán en marcha la modalidad de obras por impuestos, para movilizar recursos y especialmente la capacidad de ejecución del Estado, para construir a cambio de descontarle a sus impuestos.

Adicionalmente, autorizaron la utilización de recursos del Fondes, para garantizar la prestación del servicio, donde la infraestructura o la operación hayan resultados afectadas.

Por último, se autorizará temporalmente el desarrollo de actividades académicas en espacios diferentes a las sedes que hayan resultado afectadas por el sismo. La medida incluye recursos para las sedes para que puedan seguir funcionando.