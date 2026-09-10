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“Faltan muchas más mujeres haciendo cine”: directora Carla Simón desde el Festival de Venecia

6AM W conversó con Carla Simón, la famosa directora de cine y guionista española, quien se encuentra como presidenta del jurado en la semana de la crítica en el Festival de Cine de Venecia.

“Como jurado, solo tenemos 10 películas que ver y un premio que dar. Entonces es necesario mucho diálogo y reflexión. Creo que nos pondremos de acuerdo

Mencionó que le es más difícil a las mujeres llegar a los grandes festivales de cine porque, precisamente, hacen menos producciones.

“Lo que pasa en la sección oficial este año es una muestra de que el tema no está resuelto y faltan muchas más mujeres haciendo cine”, dijo.

Cine latinoamericano y sus expositores

Simón dijo que en Latinoamérica “cuesta hacer cine”, pero destacó que están saliendo voces interesantes de esa parte del mundo.

“Siento que hay cada vez más películas que me sorprenden viniendo de Latinoamérica”, dijo.

Escuche la entrevista completa con Carla Simón aquí: