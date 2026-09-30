Ministro de Vivienda anunció plan para destrabar 1.142 proyectos de agua y acelera obras en Cali

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se reunió con la bancada del Partido Liberal para revisar las necesidades del país en materia de reconstrucción, abastecimiento de agua potable y atención a los territorios afectados por el terremoto.

Durante el encuentro, el funcionario aseguró que existen 1.142 proyectos de agua estancados, muchos de ellos financiados con recursos que ya están asignados a los departamentos a través de los Planes Departamentales de Agua (PDA), el Sistema General de Participaciones y regalías.

“Hay proyectos, y yo tengo un cálculo de 1.142 proyectos estancados, esperando una mesa técnica, esperando una viabilización”, afirmó Beltrán.

El ministro señaló que uno de los compromisos adquiridos es destrabar las mesas técnicas y avanzar en la aprobación de estas iniciativas. También aseguró que el Ministerio trabaja para eliminar presuntas prácticas irregulares que, según dijo, estarían dificultando el acceso a las viabilizaciones.

“Por falta de una viabilización, por falta de un mecanismo y también de una cantidad de extorsionadores que intentan crear unos peajes para poder acceder a esas viabilizaciones. Y eso lo estamos erradicando del ministerio”, sostuvo.

Seguimiento semanal en Cali

Beltrán también destacó que se encuentra viajando semanalmente a Cali para hacer seguimiento a las obras de vivienda y a la atención de los damnificados por el terremoto.

“Estamos yendo una vez por semana a Cali. La realidad de Cali, del Eje Cafetero, de Chocó, requieren una atención prioritaria”, manifestó.

El ministro explicó que la estrategia contempla revisar los avances en vivienda, fortalecer la articulación con las autoridades territoriales y avanzar en las etapas pendientes de reconstrucción.

“De nada nos vale gobernar desde Bogotá si no podemos y si no trabajamos de manera articulada con los entes territoriales”, concluyó Beltrán.