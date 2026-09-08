Plan Marshall: “Desde Tecnoglass nos comprometimos a abonarle a las vías que necesite el Chocó”
Christian Daes, presidente operativo de Tecnoglass, habló en 6AM W sobre el Plan Marshall que lanzó el Gobierno Nacional de la mano de los empresarios en el Chocó para la reconstrucción tras el terremoto.
Plan Marshall: “Desde Tecnoglass nos comprometimos a abonarle a las vías que necesite el Chocó”
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo
Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...