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08 sep 2026 Actualizado 13:28

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Plan Marshall: “Desde Tecnoglass nos comprometimos a abonarle a las vías que necesite el Chocó”

Christian Daes, presidente operativo de Tecnoglass, habló en 6AM W sobre el Plan Marshall que lanzó el Gobierno Nacional de la mano de los empresarios en el Chocó para la reconstrucción tras el terremoto.

Plan Marshall: “Desde Tecnoglass nos comprometimos a abonarle a las vías que necesite el Chocó”

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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