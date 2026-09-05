En Bogotá se abre nueva convocatoria de Arrendamiento Temporal Solidario: conozca cómo participar

La Secretaría Distrital del Hábitat abrió una nueva convocatoria del programa Arrendamiento Temporal Solidario, dirigida a hogares en condición de vulnerabilidad que necesitan apoyo para cubrir el pago de su vivienda. En esta oportunidad, las postulaciones serán únicamente presenciales y se realizarán entre el 7 y el 23 de septiembre de 2026 en diferentes puntos de la ciudad.

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¿Qué es el Arrendamiento Temporal Solidario?

El Arrendamiento Temporal Solidario es un apoyo económico entregado por el Distrito, que tiene como finalidad liquidar de forma parcial o total el valor de arrendamiento de una vivienda independiente que cumpla con las condiciones establecidas por la Secretaría Distrital del Hábitat.

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¿De cuánto es el beneficio?

El subsidio se entrega durante un máximo de seis meses y puede alcanzar 0.62 de Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) por mes, cifra que para 2026 corresponde a un valor aproximado de $1.085.561 mensuales.

Sin embargo, la asignación del beneficio y la durabilidad están sujetas al cumplimiento de los requisitos y a la validación correspondiente por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat.

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¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a hogares cuya cabeza de hogar sea mayor de edad, que tengan ingresos de hasta un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) y que pertenezcan a alguno de los grupos poblacionales establecidos por el programa:

Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o en riesgo de feminicidio.

Víctimas del conflicto armado.

Víctimas de emergencias o desastres ocurridos durante los cinco años anteriores a la postulación.

Personas adultas mayores.

Recuperadores de residuos reciclables inscritos en el RURO de la Uaesp.

Grupos étnicos.

De igual forma, es importante recordar que pertenecer a uno de estos grupos no garantiza automáticamente la asignación del subsidio. Los hogares deben cumplir con la totalidad de condiciones establecidas en la convocatoria.

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¿Qué requisitos deben cumplir?

Además de pertenecer a uno de los grupos poblacionales y cumplir con el límite de ingresos, se debe:

Contar con un contrato de arrendamiento vigente, firmado por el arrendador y el arrendatario.

Ninguno de los integrantes del hogar debe ser propietario de una vivienda en Colombia.

No haber recibido un subsidio de vivienda que haya sido efectivamente aplicado.

Vivir en un espacio independiente, ya que el beneficio no aplica para habitaciones ni inquilinatos.

La vivienda debe estar ubicada en un sector legalizado y cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad.

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¿Dónde y cuándo se puede hacer la postulación?

A diferencia de convocatorias anteriores, esta vez no habrá formulario de inscripción virtual. Los hogares interesados deberán acudir presencialmente a los puntos habilitados y presentar la documentación requerida. Allí recibirán acompañamiento del equipo de la Secretaría del Hábitat.

Las jornadas se realizarán de la siguiente forma, desde el 7 al 23 de septiembre:

Suba: del 7 al 10 de septiembre, en el CDC Tibabuyes, calle 144 # 136A-65.

del 7 al 10 de septiembre, en el CDC Tibabuyes, calle 144 # 136A-65. Santa Fe: 7 y 8 de septiembre, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, carrera 19B # 24-82. Esta jornada será especial para víctimas.

7 y 8 de septiembre, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, carrera 19B # 24-82. Ciudad Bolívar: 14 y 15 de septiembre, en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, diagonal 62 Sur # 20F-20.

14 y 15 de septiembre, en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, diagonal 62 Sur # 20F-20. Kennedy: del 16 al 18 de septiembre, en la Alcaldía Local de Kennedy, transversal 78K # 41A-4 Sur.

del 16 al 18 de septiembre, en la Alcaldía Local de Kennedy, transversal 78K # 41A-4 Sur. Chapinero: 22 y 23 de septiembre, en el auditorio de la Secretaría Distrital del Hábitat, calle 52 # 13-64.

Los interesados pueden escoger la fecha y el punto que más les convenga, con excepción de la jornada especial para víctimas. Si al momento de la postulación les falta algún documento, podrán regresar en las jornadas posteriores para completar el proceso.

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