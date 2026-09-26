¿Quién es la nueva presidente de Colpensiones, Beatriz Vélez Vengoechea? Perfil y trayectoria

En la tarde de este sábado, 26 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella, por medio de su cuenta de X, antes Twitter, hizo oficial el nombramiento de Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como nueva presidenta de Colpensiones, tras la renuncia de Carlos Montoya.

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El perfil de Beatriz Vélez Vengoechea

El mismo jefe de Estado, en su comunicación, habló sobre el perfil y la trayectoria de Vélez Vengoechea.

Según mencionó, la nueva funcionaria es abogada, magíster en Seguridad Social, máster en Gestión de Riesgos y especialista en Instituciones de Seguridad Social y Derecho Laboral.

Adicionalmente, De la Espriella mencionó que Vélez cuenta con más de tres décadas de experiencia profesional y directiva.

Sus estudios los adelantó en la Universidad Externado de Colombia y en la Universidad Javeriana.

Experiencia en los litigios

Uno de los mayores conflictos dentro del sistema pensional público, ha sido la gran cantidad de desgaste judicial que lleva a la demora de decisiones claves para las pensiones de ciudadanos.

Beatriz Vélez no es desconocida en el sector judicial. Es conjuez de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es decir, ha fallado litigios pensionales en la máxima instancia. Además, conoce por dentro los criterios con los que los jueces condenan al Estado.

El otro frente crítico dentro de Colpensiones es el sindical. Vélez ha sido árbitro en conflictos colectivos, con experiencia resolviendo disputas laborales, clave para la relación con los trabajadores de la propia entidad.

A eso se suma manejo gremial y financiero: fue presidenta del Comité Intergremial del Atlántico, ha sido miembro de juntas de Celsia y Bancóldex — gobierno corporativo y riesgo financiero — y por más de una década fue delegada de los empresarios colombianos ante la OIT en Ginebra.

En la Casa de Nariño ha sido descrita como una apuesta no política, sino técnico-jurídica, en un momento en que Colpensiones necesita contener demandas y darle estabilidad a la reforma pensional.

¿Qué dijo el presidente Abelardo de la Espriella?

En el mismo trino en donde hizo la designación, el presidente De la Espriella afirmó que le encomendó a la nueva funcionaria una serie de labores.

Dentro de estas, “proteger los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones y brindar una atención digna a quienes han trabajado toda una vida”.

Así mismo, le ordenó “acabar con la corrupción en la entidad y denunciar ante las autoridades todas las irregularidades e ilegalidades que encuentre de la administración anterior”.

“Cada peso destinado a las pensiones debe servir a los colombianos”, concluyó el mandatario.

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