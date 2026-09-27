Declaración de renta Colombia: ¿Cuál es la sanción por no actualizar el RUT?

El Registro Único Tributario (RUT) es un documento legal expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y otras instituciones autorizadas, el cual tiene como finalidad identificar, ubicar y clasificar a las personas o empresas constituidas que lleven a cabo actividades u obligaciones económicas administradas por la DIAN.

Así también como de aquellos constituyentes que por disposición de la DIAN o la ley deben de expedirlo, lo anterior vinculado con las normas legales y reglamentarias vigentes.

¿Por que es importante el RUT?

Según la DIAN, este documento es esencial para los siguientes aspectos:

Facilita el cumplimiento de obligaciones: aplicar de manera adecuada con sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias (TAC).

aplicar de manera adecuada con sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias (TAC). Comunicación institucional: al tener la información actualizada permite notificar de forma optima los vencimientos y responsabilidades fiscales de la persona natural o jurídica.

al tener la información actualizada permite notificar de forma optima los vencimientos y responsabilidades fiscales de la persona natural o jurídica. Identificación y control estatal: le facilita a la DIAN una gestión y supervisión efectiva en materia de recaudo, servicio y control.

le facilita a la DIAN una gestión y supervisión efectiva en materia de recaudo, servicio y control. Relaciones comerciales y laborales: acredita legalmente la actividad económica ante terceros con los que se sostenga cualquier tipo de vinculo comercial, laboral o económica, permitiendo que se conozca la situación tributaria del inscrito.

acredita legalmente la actividad económica ante terceros con los que se sostenga cualquier tipo de vinculo comercial, laboral o económica, permitiendo que se conozca la situación tributaria del inscrito. Simplificación y costos: permite una mayor eficiencia en la formalización de procesos tributarios.

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¿Qué relación tiene el RUT con la declaración de renta?

El Registro Único Tributario (RUT) se convierte en una herramienta indispensable y necesaria para el proceso de declaración de renta al contar con la información explicita de la persona natural o jurídica.

El documento especifica las obligaciones legales de los declarantes ya que al momento de validarse la información contenida en el documento no se pueden presentar inconsistencias ya que esto afectaría el proceso de declaración acarreando problemas y sanciones con la propia entidad.

¿Qué sucede si no actualiza el RUT?

De acuerdo con la DIAN, el RUT tiene una vigencia indefinida, por lo que solo se actualiza si se debe de cambiar información como:

Lugar de residencia.

Número telefónico.

Correo electrónico.

Actividad económica u otras responsabilidades estipuladas.

Atributos o características que se encuentre dentro del registro del contribuyente.

Bajo artículo 658-3 del Estatuto Tributario, se establecen sanciones por no actualizar la información y si la entidad lo notifico, llegando a imponer multas:

La multa es de 2 UVT por cada día de retraso si la información no actualizada corresponde la actividad legal o direcciones

si la información no actualizada corresponde la actividad legal o direcciones La multa es de 1UVT por cada día de retraso si la información no actualizada corresponde a otros datos generales dentro del documento

Actualmente, el valor de la 1 UVT está fijado en $52.374, lo que quiere decir que 2 UVT equivalen a $104.748 por cada día de mora.

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¿Cómo actualizar el RUT?

Se podrá realizar la actualización del RUT por medio de la página oficial de la DIAN, donde accederá iniciando sesión con sus datos personales.

Si se presentan inconvenientes a la hora de realizar el trámite digitalmente, podrá agendar cita en una seccional de la DIAN donde lo ayudarán con su diligenciamiento.

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