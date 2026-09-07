Capturan en Medellín a narcotraficante neerlandés con condena en Europa

Medellín

Un neerlandés, condenado a 12 años de prisión por narcotráfico en Países Bajos y requerido con circular roja de Interpol, fue retenido por las autoridades en Medellín en medio de un operativo de cooperación judicial internacional.

El detenido fue identificado como Eldrich Boedhoe, es señalado de ser uno de los principales articuladores de una organización dedicada al tráfico de cocaína desde Colombia hacia distintos países de Europa.

Las investigaciones lo vinculan con una estructura criminal que se encargaba de coordinar el acopio y posterior envío de cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Francia, España y Países Bajos.

Según las autoridades, la organización criminal recurría a los llamados correos humanos, quienes transportaban la droga en vuelos comerciales. El estupefaciente era ocultado en equipajes modificados con dobles fondos para intentar evadir los controles de las autoridades en los aeropuertos.

La investigación también estableció que Boedhoe habría llegado a Colombia en 2015 y que, desde entonces, se habría dedicado a establecer alianzas con organizaciones narcotraficantes locales para facilitar la salida de los cargamentos con destino a Europa.

Detalles del operativo y captura

De acuerdo con la Policía, la operación fue posible gracias al trabajo coordinado con la agencia SSI de Francia y el Servicio de Marshals de Estados Unidos, además de las labores de seguimiento adelantadas por las autoridades colombianas.

Tras su retención en Medellín, el extranjero quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los procedimientos administrativos y judiciales necesarios para definir su entrega a las autoridades europeas.