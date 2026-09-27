Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto HOY sábado 26 de septiembre: resultados y números ganadores

Loterías de Boyacá, Cauca y Baloto. Fotos: redes sociales Loterías de Boyacá, Cauca y Baloto / Getty Images

La Lotería de Boyacá, como lo indica su lema ‘un sábado de pobre lo sacará’, se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juega la Lotería del Cauca, a las 11:00 de la noche.

Resultados Lotería de Boyacá del sábado 26 de septiembre de 2026

Este sábado 19 de septiembre se jugó la Lotería de Boyacá por un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Conozca a continuación el resultado del sorteo:

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Premios de la Lotería de Boyacá

Premio mayor: $15′000.000.000

Premio Fortuna: $1.000,000,000

Premio Alegría: $400,000,000

Premio Ilusión: $300,000,000

Premios Esperanza: $100,000,000

Premios Berraquera: $50,000,000

Premios Optimismo: $20,000,000

Premios Valentía: $10,000,000

¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?

Debe ingresar al portal de la Lotería de Boyacá. Dirigirse a la opción de ‘Compra en línea’. Allí tiene dos botones para realizar su apuesta: Loti y LottiRed. Seleccione el punto de venta de su gusto y nuevamente busque la Lotería de Boyacá. Al elegir la Lotería de Boyacá, deberá digitar el número por el que desea apostar, la serie y las fracciones por las que va a jugar. Genere el pago correspondiente y listo, ya tendrá su billete con el que podría llegar a ser el próximo millonario.

Resultados Lotería del Cauca del 26 de septiembre de 2026

Este sábado 26 de septiembre de 2026 se jugó la Lotería del Cauca por un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor del sorteo de hoy es:

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¿Cuáles son los otros premios de la Lotería del Cauca?

Las personas que deseen participar en la Lotería del Cauca tendrán posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.

Premio Mayor: 5.555′000.000 pesos.

Premio Seco de 200′000.000 pesos.

Premio Seco de 100′000.000 pesos.

Premio Seco de 50′000.000 pesos.

Premio Seco de 10′000.000 pesos.

Resultado del Baloto y Baloto Revancha de HOY 26 de septiembre de 2026

Este sábado 26 de septiembre de 2026 se jugaron los acumulados de Baloto y Revancha. Conozca a continuación los resultados:

Baloto

Números ganadores:

Superbalota:

Revancha