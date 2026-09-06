Sisbén 2026: Así cambian los trámites para encuesta y certificados con la llegada del RUI. Getty Images

A partir del primero de septiembre de 2026, la Secretaría Distrital de Planeación (SDS) anunció un cambio en la forma en la que las personas llevan a cabo los trámites relacionados con el Sisbén en Bogotá. Según la entidad, se trata de una estrategia para fomentar la digitalización de servicios y reducir el uso de papel.

Le podría interesar: Ya entró en funcionamiento el RUI: Así puede descargar certificado del sistema que reemplaza Sisbén

Estas modificaciones se producen paralelamente al cambio progresivo de sistema de focalización de programas sociales que desde agosto tiene al Registro Universal de Ingresos (RUI) como único instrumento, reemplazando la función que antes recaía exclusivamente en el Sisbén.

Pese a que los puntajes siguen siendo los del Sisbén IV, muchos hogares han reportado cambios en la clasificación debido al nuevo cómputo que incluye información de hasta 40 fuentes (entre ellas el Sisbén, el cual no desaparece). Tenga en cuenta los cambios en la realización de trámites, en caso de necesitar una nueva encuesta, retirar personas de la ficha del hogar o cualquier tipo de actualización de datos.

¿Qué cambió en los trámites del Sisbén desde septiembre de 2026?

De acuerdo con el SDS, los cambios en los trámites del Sisbén en Bogotá incluyen:

La posibilidad de llevar a cabo la firma electrónica para trámites con la entidad.

El envío de comprobantes, constancias y certificados a través de correo electrónico, evitando así la impresión de documentos en los puntos físicos y los desplazamientos innecesarios.

Sin embargo, la Secretaría confirmó que las personas que así lo requieran o que no cuenten con la posibilidad de llevar a cabo la firma digital podrán acceder a la copia física de los documentos requeridos con normalidad.

Lea también: Puntaje D21 en el RUI: Significado, explicación y subsidios a los que aplica según el Sisbén 2026

Esta estrategia cobija a servicios como la solicitud de nuevas encuestas, certificados y actualización de datos del hogar en general, como la adición y retiro de integrantes, así como cualquier modificación de datos personales.

Según la entidad, la nueva política representa, además de una disminución considerable en el uso de recursos en los puntos de atención, una oportunidad para contar con el soporte digital seguro para los documentos físicos que esta emite.

¿Cómo verificar el puntaje en el RUI? Paso a paso

El puntaje y el grupo del RUI se pueden verificar a través del portal Ventanilla Social del DNP, siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal Ventanilla Social del DNP: https://ventanillasocial.dnp.gov.co/ Seleccione “Consulta RUI” en las opciones de la parte superior de la página. Escoja el tipo de documento e ingrese el número del mismo. Haga clic en “Consultar”. Verifique los datos de su hogar y clasificación. Seleccione “Imprimir” para guardar en formato PDF o imprimir directamente.

Esta pantalla le mostrará su clasificación directamente, pero si desea conocer la información detallada de la ficha del hogar, deberá registrarse como ciudadano, en caso de no tener cuenta. Para ello:

Seleccione en la parte superior derecha de Ventanilla Social “Ingresar como ciudadano”. Escoja la opción “Regístrate” y siga el proceso que indica la plataforma ingresando sus datos personales y validando el correo electrónico.

Las personas que registren cambios en la clasificación obtenida en el RUI, según señaló el DNP, podrán consultar y solicitar la corrección de los datos en la Ventanilla Social, subsanando la información con las entidades correspondientes, por ejemplo, en las oficinas del Sisbén.

¿Dónde quedan las oficinas del Sisbén en Bogotá?

La SDS anunció que los servicios y trámites del Sisbén se pueden realizar en 17 puntos de la red CADE Bogotá, incluyendo los siete Super CADE, en horario de 7 a. m. a 4:30 p. m.:

SuperCADE Suba (avenida calle 145 # 103B-90).

SuperCADE Américas (avenida carrera 86 # 43-55 sur).

SuperCADE Bosa (calle 57R sur # 72D-12).

SuperCADE 20 de Julio (carrera 5A # 30D-20 sur).

SuperCADE Manitas (carrera 18L # 70B-50 sur).

SuperCADE Engativá (transversal 113B # 66-54).

SuperCADE CAD (carrera 30 # 25-90)

Tenga en cuenta que trámites como la solicitud de encuesta por primera vez se pueden realizar en línea gratuitamente a cualquier hora del día.