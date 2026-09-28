De la Espriella ordenó a MinHacienda iniciar diálogo con el FMI para dar solución a “crisis” fiscal
Según mencionó Abelardo de la Espriella, esta crisis fiscal sería heredada del gobierno del expresidente Gustavo Petro.
En la noche de este domingo, 27 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, hizo una alocución en donde se refirió a temas varios de coyuntura para el país, dentro de esos, según mencionó, la crisis fiscal con la que se habría encontrado al asumir la jefatura del ejecutivo.
Allí, el jefe de Estado reveló que le ordenó al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, “iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI)” para buscar “una salida negociada” a, según afirmó, “una crisis (fiscal) que nos heredaron los corruptos que nos antecedieron”, haciendo referencia a la administración del expresidente Gustavo Petro.
Esto dijo el presidente Abelardo de la Espriella:
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...