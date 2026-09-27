Fue abatido ‘Robinson Gutiérrez’, cabecilla de Segunda Marquetalia, implicado en crimen Miguel Uribe

Este domingo el presidente Abelardo de la Espriella informó en su cuenta oficial de X sobre una operación conjunta del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea en la vereda El Cadillo, en Tello, Huila, contra la Segunda Marquetalia.

Según el mandatario, alias “Robinson Gutiérrez”, señalado como cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, fue dado de baja. Además, tres integrantes de esa estructura fueron capturados.

“Hace pocos minutos, en la vereda El Cadillo, en Tello (Huila), una operación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea golpeó a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Alias “Robinson Gutiérrez”, cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, fue dado de baja", dijo el mandatario.

Alias ´Robison Gutiérrez’ estaría presuntamente implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Aparte de informar que el cabecilla fue dado de baja, el presidente De la Espriella afirmó que Gutiérrez estaría implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay y advirtió que se trata de un resultado preliminar, sujeto a verificación.

“Este criminal está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. No dejaré de exigir que se establezca toda la verdad sobre ese crimen. Robinson dirigía extorsiones y amenazas contra campesinos, el reclutamiento de menores y acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en Huila y Caquetá. Tres integrantes más fueron capturados.Este es un resultado preliminar. Ampliaré la información una vez concluya la verificación.”, agregó el presidente.

¿Quién era ‘Robinson Gutiérrez’, cabecilla de Segunda Marquetalia?

Las autoridades señalan que detrás del alias ‘Robinson Gutiérrez’ estaba Miguel Orlando Guzmán González, quien habría tenido un papel importante dentro de la estructura Teófilo Forero Castro. Según los reportes, pasó por diferentes funciones dentro de esta organización y en 2024 habría asumido el manejo de sus recursos económicos.

Su nombre también aparece relacionado con hechos ocurridos en Huila y Caquetá, entre ellos presuntas extorsiones, amenazas a comunidades campesinas y reclutamiento de menores. Además, es señalado de participar en acciones contra integrantes de la Fuerza Pública y población civil.

Sus antecedentes también lo ubican en la antigua Columna Móvil Teófilo Forero. En 2021 habría participado en operaciones contra la Fuerza Pública y según las autoridades, en ese momento hacía parte del círculo de confianza de alias ‘El Paisa’.