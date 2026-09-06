Declaración de renta 2026: ¿qué opciones hay si no puede pagar el impuesto? Esto dice la DIAN

Declaración de renta 2026, junto a logo de la DIAN. Fotos: Getty Images y DIAN.

Año a año Colombia tiene un calendario tributario en donde se estipulan las fechas, los plazos y el impuesto que cada contribuyente debe pagar. Uno de estos es la declaración de renta, tal vez, el más conocido.

Ahora, la declaración de renta es un documento que las personas naturales presentan ante la DIAN (Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales)“para informar sus ingresos, patrimonio, compras, consumos, inversiones y demás movimientos financieros correspondientes al año gravable”, que en este caso es el 2025,según explicó en su página web la billetera digital Nequi.

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¿Declarar renta es lo mismo que pagar el impuesto a la renta?

Cabe recordar que ambas cosas, declarar y pagar el impuesto, son diferentes. Esto quiere decir que si en este 2026 usted debe declarar renta, no significa, necesariamente, que deba pagar el impuesto. Le explicamos.

Según explica la plataforma Tributi, empresa experta en aspectos tributarios, la “el impuesto no se calcula sobre todo lo que se ganó, sino sobre un valor que resulta después de hacer varios descuentos permitidos por la ley. A este proceso se le conoce como depuración” y se hace una vez usted haga la declaración.

En resumen, “declarar renta consiste en informar su situación tributaria a la DIAN y ya, dependiendo de su caso, el resultado puede ser un impuesto por pagar, un saldo en cero o incluso un saldo a favor”, explicó Nequi.

¿Qué hacer si no puedo pagar el impuesto a la renta luego de haber hecho la declaración?

Sin embargo, cuando el resultado tras hacer su declaración es un impuesto a pagar, puede pasar que por su situación financiera, u otro motivo, usted no tenga el respaldo económico para hacer el pago en ese momento.

Teniendo en cuenta esta coyuntura, la DIAN tiene una opción que le permite a usted hacerse cargo de su responsabilidad financiera, así no tenga en el momento el dinero disponible pagarla.

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Este sistema se conoce como ‘facilidades de pago’, no tiene costo en su trámite y le permite cancelar su impuesto por cuotas.

Así funcionan las facilidades de pago

Pues bien, según la DIAN, la facilidad de pago “es el mecanismo que le permite a los contribuyentes obtener plazos para el pago de las obligaciones a su cargo administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional(DIAN), previo el cumplimiento de requisitos legales y los establecidos por la entidad”.

Una de estas obligaciones es el impuesto a la renta. Sin embargo, y como se menciona, la aprobación de la solicitud no es automática, pues se necesita cumplir unos requisitos.

La DIAN, entre ellos, evalúa el plazo solicitado para el pago, el monto de la deuda, sus ingresos, entre otras cosas.

¿Cómo solicitar una facilidad de pago?

Este es el paso a paso publicado por la DIAN en un ABC del tema para solicitar una facilidad de pago:

Usted debe hacer una solicitud a través de los buzones electrónicos ( https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/contactenos/Paginas/buzoneselectronicos.aspx ) o las ventanillas de correspondencia de la DIAN en cada una de las Direcciones Seccionales del país que incluya:

) o las ventanillas de correspondencia de la DIAN en cada una de las Direcciones Seccionales del país que incluya: Ciudad, fecha y dirección seccional de la DIAN en la que está su domicilio tributario.

Nombre o razón social, Número de Identificación Tributaria (NIT), dirección y teléfono del solicitante.

Firma y número de documento de identificación del solicitante, representante legal o apoderado.

Copia del documento de identidad del solicitante, representante legal o apoderado.

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Calidad en que actúa (si es en nombre propio, como representante legal o como apoderado de una empresa o de una persona natural) y documentos que la soporten. (los documentos que soportan esa calidad son: Certificado de Cámara de Comercio o poder)

Identificación de las obligaciones para las que hace la solicitud.

El plazo de pago que busca.

Periodicidad y modalidad de las cuotas de pago.

Si es una sociedad, deberá adjuntar lo indicado en: Páginas - Trámites tributarios (dian.gov.co)

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