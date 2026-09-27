Solicitar retiro de cesantías en Fondo Nacional del Ahorro 2026 ¿Qué se necesita y cuánto se demora?

Las cesantías son un ahorro destinado principalmente a proteger al trabajador cuando termina su relación laboral, aunque también pueden utilizarse para financiar determinados gastos relacionados con vivienda o educación. En Colombia, quienes tienen sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) pueden solicitar el retiro de estos recursos de acuerdo con las condiciones establecidas para cada caso.

Por eso, antes de iniciar el trámite es importante revisar qué tipo de retiro corresponde y cuáles son los documentos que se deben presentar.

Lea también: Cómo puede saber qué saldo tiene en el FNA en 2026: Pasos para consultar en línea y link oficial

¿Cómo retirar las cesantías del Fondo Nacional del Ahorro en 2026?

El FNA permite solicitar el retiro de las cesantías de manera presencial en sus puntos de atención o mediante Fondo en Línea y la aplicación móvil, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para utilizar los canales virtuales.

Entre los requisitos generales para realizar el trámite están tener saldo disponible en la cuenta de cesantías y que sobre estos recursos no existan medidas como embargos, pignoraciones o inmovilizaciones.

Paso a paso para retirar las cesantías del FNA en 2026

Ingrese a la plataforma del Fondo Nacional del AhorroSeleccione el tipo de documento de identidad, digite su número de identificación y contraseña. Luego, haga clic en “Ingresar”. Reciba el código de seguridadEl sistema enviará un código de seis dígitos al correo electrónico o número de celular registrado. Seleccione el medio por el cual desea recibirlo e ingréselo para continuar. Verifique sus datos de contactoSi no tiene registrado un correo electrónico o número celular, si estos datos cambiaron o no cumplen con las condiciones establecidas por el sistema, deberá actualizarlos previamente en un punto de atención del FNA. Acepte las condiciones de usoAntes de continuar, deberá aceptar los términos relacionados con la política o aviso de privacidad. Este proceso se realiza una sola vez y es necesario para iniciar sesión y utilizar la aplicación móvil. Compruebe que puede realizar el retiroAntes de iniciar la solicitud, tenga en cuenta que el empleador debe contar con la clave multiusuario de cesantías y que la cuenta debe tener saldo disponible. Además, las cesantías no deben presentar pignoraciones, embargos o inmovilizaciones. Tampoco puede existir un trámite de crédito en proceso de aprobación o legalización ni una solicitud anterior de retiro de cesantías pendiente. Ingrese a la sección de cesantíasDesde el menú principal, seleccione “Mis productos”, posteriormente “Cesantías” y finalmente la opción de retiro. Seleccione la cuenta de cesantíasElija la cuenta correspondiente a la empresa por medio de la cual fueron consignados los recursos que desea retirar. Realice la validación de identidadComo mecanismo de seguridad, el FNA realizará una validación mediante Confronta. La plataforma precargará datos como el tipo y número de documento y los nombres y apellidos.El afiliado deberá ingresar la fecha de expedición del documento y responder correctamente las preguntas del cuestionario de identidad. Si alguna respuesta es incorrecta, no podrá continuar con el proceso. Revise el saldo disponibleUna vez superada la validación, el sistema mostrará el saldo disponible de las cesantías y los datos de la empresa asociada a la cuenta. Elija el tipo de retiroSeleccione si desea realizar un retiro definitivo o parcial, de acuerdo con su necesidad y las condiciones aplicables a su caso. Registre los datos de la cuenta bancariaIngrese la información solicitada para recibir el dinero, entre ella la entidad financiera, el número y tipo de cuenta y la ciudad. El FNA realizará el giro únicamente a una cuenta bancaria cuyo titular sea el afiliado dueño de las cesantías. Confirme la solicitudEl sistema preguntará si está seguro de generar la solicitud de retiro. Revise nuevamente la información y, si todo está correcto, seleccione “Continuar”. Guarde el número de trámiteUna vez confirmada la operación, la solicitud quedará radicada exitosamente y el sistema entregará un número de trámite. Es recomendable conservar este dato para hacer seguimiento al proceso. Revise la notificación del trámiteDespués de la radicación, el FNA enviará automáticamente correos electrónicos al afiliado y al empleador con la información correspondiente a la solicitud de retiro.

¿Cuánto se demora el retiro de cesantías del FNA?

Una de las principales dudas de los afiliados es cuánto tarda en llegar el dinero. El FNA establece, de acuerdo con el Decreto 1562 de 2019, un plazo de cinco días hábiles para ejecutar el pago, contados desde el día siguiente a la radicación del trámite, siempre que se hayan cumplido todos los requisitos.

Sin embargo, existe una diferencia cuando la solicitud se realiza mediante los canales digitales. Los trámites radicados por Fondo en Línea y la aplicación son gestionados en un plazo máximo de 24 horas después de la aprobación del empleador, y el giro se realiza únicamente a una cuenta bancaria que esté a nombre del afiliado.

¿Cuánto dinero se puede retirar por internet?

Para los trámites realizados mediante los canales virtuales existe un límite. En 2026, el monto máximo permitido para retirar por esta vía es de $100.000.000. Si el valor supera ese monto, la solicitud debe realizarse presencialmente en un punto de atención del FNA.