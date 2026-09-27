Declaración de renta 2026 | Lista de personas que declaran en octubre: últimos dígitos de cédulas

Declaración de renta 2026, junto a logo de la DIAN. Fotos: Getty Images y DIAN.

Como en muchos países del mundo, en Colombia, año a año, hay una serie de impuestos que las personas contribuyentes deben pagar de forma obligatoria.

Parte de uno de estos es la famosa declaración de renta que, aunque no es como tal un impuesto, sí es obligatorio hacerla, de lo contrario, acarreará una multa.

Con el fin de evitar esto, y para que lo tenga presente, en Caracol Radio le contamos la lista de personas, según los dos últimos dígitos de la cédula, que deben hacer su respectiva declaración de renta este octubre 2026.

Lea más: Este es el calendario oficial de la DIAN para declarar renta este 2026: consulte si debe hacerlo

¿Qué es la declaración de renta?

La declaración de renta es un documento que las personas naturales presentan ante la DIAN (Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales) “para informar sus ingresos, patrimonio, compras, consumos, inversiones y demás movimientos financieros correspondientes al año gravable”, que en este caso es el 2025, según explicó en su página web la billetera digital Nequi.

Ahora, recuerde que declarar renta no significa tener que pagar el impuesto a la renta. Se debe pagar si en la declaración arroja que debe hacerlo, de lo contrario no.

¿Cuáles son los topes que, si se pasan, hacen que usted deba declarar renta este 2026?

Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2025.

Si su patrimonio bruto, a 31 de diciembre de 2025, fue superior a 4.500 UVT: $224.096.000.

Si en 2025 sus ingresos brutos fueron iguales o superiores a 1.400 UVT: $69.719.000.

Si sus consumos con tarjeta de crédito, en 2025, fueron superiores a 1.400 UVT: $69.719.000.

Si el valor total de sus compras y consumos, en 2025, fue superior a 1.400 UVT: $69.719.000.

Si el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, en 2025, fue superior a 1.400 UVT: $69.719.000.

¿De cuánto es la multa por no declarar renta en la fecha que la DIAN estableció para su cedula?

La multa por no declarar renta a tiempo, este 2026, es de $524.000. Cabe aclarar que esta es la sanción mínima, según el estatuto tributario del país. La multa es conocida con el nombre de sanción por extemporaneidad.

En esa línea, si aún no ha declarado renta, pero sabe que debe hacerlo, conozca el calendario de octubre para consultar su fecha límite.

Calendario de octubre para declarar renta 2026

Últimos dígitos de la cédula Fecha límite para declarar renta 67-68 1 de octubre 69-70 2 de octubre 71-72 5 de octubre 73-74 6 de octubre 75-76 7 de octubre 77-78 8 de octubre 79-80 9 de octubre 81-82 13 de octubre 83-84 14 de octubre 85-86 15 de octubre 87-88 16 de octubre 89-90 20 de octubre 91-92 21 de octubre 93-94 22 de octubre 95-96 23 de octubre 97-98 24 de octubre 99-00 24 de octubre

¿Cómo consultar si debe declarar renta?

Para consultar si debe declarar renta solo debe ingresar a este link y anotar su cédula: https://webazure.dian.gov.co/consultarenta/

Una vez lo haga, la plataforma de la DIAN le dirá si debe o no, aunque aclarar que, de todas formas, debe revisar las condiciones ya que es finalmente el ciudadano el responsable de sus ingresos.

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