Capturaron en Colombia a esposa e hija de ‘Fito’ organización criminal Los Choneros de Ecuador

Fueron capturadas con circular roja de Interpol, Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de alias Fito, excabecilla de ‘Los Choneros’, una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador, dedicada al tráfico internacional de drogas.

La captura en Sabana de Torres fue confirmada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien señaló que las mujeres eran requeridas por la justicia ecuatoriana por el delito de lavado de activos. Además, son investigadas por el uso de empresas de papel para lavar dinero.

El mandatario confirmó que las dos mujeres serán extraditadas a Ecuador, para que respondan ante la justicia de este país.

“Se las voy a enviar con gusto a mi buen amigo, el presidente Daniel Noboa, para que respondan ante la justicia ecuatoriana”, señaló el presidente.