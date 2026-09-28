¿Cuánto subiría el arriendo en 2027 si el IPC cierra en 5% o 6%? Cálculo y valor exacto de aumento

Se acerca el fin de año y con ello un nuevo cierre del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es el referente para el aumento anual de servicios, bienes y tarifas en Colombia, entre ellos el arriendo de viviendas, los servicios en notarías, las cuotas de administración, entre otros.

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¿Cuándo se conoce el aumento de los arriendos en Colombia para 2027?

Como es costumbre, en la segunda semana de enero de 2027 se conocería el dato oficial sobre el cierre anual del IPC para el 2026, publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

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Valor exacto del arriendo si el IPC cierra 2026 en 5% o 6%

Dependiendo del porcentaje final de la inflación al término del 2026 se conocerá el tope para el aumento de los arrendamientos para 2027.

Si la inflación anual es del 5% o 6%, ese será el aumento máximo para los arrendamientos

Ejemplos:

Si una persona paga un canon de arriendo de 1 millón de pesos ($1.000.000), incrementaría así:

Con IPC del 5% : pasaría a pagar un máximo de $1.050.000

: pasaría a pagar un máximo de $1.050.000 Con IPC del 6%: pasaría a pagar un máximo de $1.060.000

Fórmula para calcular el aumento del arriendo en Colombia

Valor del canon de arrendamiento actual x porcentaje del IPC = valor del incremento Valor del canon de arrendamiento actual + valor del incremento = nuevo valor del arriendo

Así las cosas, expresado en números, quedaría así:

$1.000.000 x 0,05 (5% expresado en número decimal) = $50.000

= $50.000 $1.000.000 + $50.000 = $1.050.000

En caso de que la cifra del IPC anual sea del %6 :

$1.000.000 x 0,06 (6% expresado en número decimal) = $60.000

= $60.000 $1.000.000 + $60.000 = $1.060.000

¿Cuándo inicia el aumento en los arriendos para?

Cuando se defina el IPC para 2027, el propietario del inmueble debe respetar el contrato vigente (12 meses) y solo podrá aumentar el precio del arriendo cuando el mismo concluya. Por lo tanto, no es automático en enero de cada año.

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Cabe recordar que, según la Ley 820 de 2003, el incremento en los arriendos no puede exceder la variación del IPC.

¿Qué otros servicios suben con el IPC en Colombia?

Tarifa de peajes

Multas de tránsito

Servicios notariales

Matrículas en colegios privados

Servicios públicos

Cuota de administración

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