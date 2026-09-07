Venezuela aclara que mantiene el control y la propiedad de su petróleo tras el acuerdo con Estados

Venezuela aclaró este domingo que mantiene el control y la propiedad de su petróleo tras el histórico acuerdo con Estados Unidos para explotar una quinta parte de las reservas de crudo del país suramericano, las mayores del mundo.

“El control y la propiedad de los recursos en el subsuelo indiscutiblemente siguen siendo de Venezuela”, aseguró la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, en una entrevista con el canal privado Venevisión.

Dos días después, Trump expresó que es un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos.

Henao dijo este domingo que se trata de «un acuerdo comercial para que haya inversión y tecnología en su país y que el regalo que el pueblo venezolano ofrece al pueblo estadounidense es la garantía de (un) suministro confiable de esa energía.

El alcance del acuerdo

La alta funcionaria, quien negó que su país pierda la soberanía, anunció también que el Gobierno presentará el acuerdo binacional a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, aunque no especificó cuándo.

Según el Gobierno venezolano, el convenio tiene una vigencia de veinticinco años y consiste en el desarrollo de diecisiete campos con un total de 65.000 millones de barriles, con un objetivo de producción superior a los 1,5 millones de barriles por día (bpd).

Henao indicó que actualmente el país produce un promedio de 1.236.000 bpd y que se prevé que llegue a 1,4 millones al cierre de 2026.

En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, se produjeron 3,1 millones de bpd de crudo.

El Gobierno asignó los diecisiete campos del acuerdo a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), que ha otorgado al Pentágono una participación accionaria del 35 %.

Detrás de NABEP está el empresario Alejandro Betancourt, director de la empresa, a quien las autoridades de España y Suiza investigan por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal.