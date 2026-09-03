Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 3 de septiembre de 2026

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela. Pese a que, el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa internacional es utilizada de forma habitual.

Por ende, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 3 de septiembre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Dólar de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este inicio de semana se ubicará en 804,81 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 2 de septiembre de 2026 permite entender que la moneda local ha tenido un movimiento decreciente en comparación con la divisa internacional.

La entidad pública la tasa oficial del dólar junto al de otras divisas internacionales, establecidas de la siguiente manera para este martes:

Euro (EUR): 932,80 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan Chino (CNY): 119,79 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 16,66 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 9,22 bolívares (VES).

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Banco Central de Venezuela

Además de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Mercantil:

Compra: 801,23 // Venta: 801,22

Banesco:

Compra: 845,17 // Venta: 849,76

Banco Nacional de Crédito BNC:

Compra: 819,30 // Venta: 845,82

N58 Banco Digital:

Compra: 804,89 // Venta: 804,96

BanCaribe:

Compra: 891,26 // Venta: 900,19

Otras instituciones:

Compra: 877,80 // Venta: 913,38

Es importante que recuerde que estas tasas corresponden a los valores de referencia publicados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, inicia la jornada con una cotización de 91,70 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró un incremento del 0,76%. Para esta jornada, se espera que alcance un precio máximo de 89,60 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 93,13 dólares.

SAIME

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) es el organismo encargado de gestionar en Venezuela los procesos relacionados con la identificación de los ciudadanos, migración y extranjería. Entre sus funciones se encuentran diferentes trámites vinculados con:

Documentos de identidad.

Pasaportes.

Procedimientos migratorios.

El organismo también cuenta con una plataforma digital mediante la cual los ciudadanos pueden consultar información y adelantar determinados trámites sin necesidad de acudir inicialmente a una oficina física.

Para conocer los requisitos, procedimientos y servicios disponibles, los usuarios pueden ingresar al portal oficial del SAIME⁠.

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