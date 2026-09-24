Fue aprobado el Presupuesto General de la Nación 2027 en primer debate: esto es lo que viene

Luego de cerca de seis horas de debate, los senadores y representantes a la Cámara de las comisiones terceras y cuartas aprobaron en primer debate el presupuesto de 634,9 billones de pesos para la vigencia del próximo año.

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Antes de la decisión final, la oposición, en cabeza de la bancada del Pacto Histórico, impulsó una ponencia alternativa que pedía una ley de financiamiento y más recursos de inversión; sin embargo, la apuesta no tuvo efecto debido a la votación mayoritaria que recibió la ponencia del Gobierno.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, llegó al Capitolio para defender la propuesta y señaló que ese no era el presupuesto que querían, pero que la crisis fiscal y los efectos del terremoto del 10 de agosto los obligaron a cambiar de planes.

De hecho, el jefe de la cartera también señaló que el único camino que queda para resolver el problema de las finanzas públicas es la austeridad. De mantener los niveles de gasto como van, dijo, el país podría tomar el camino de la recesión.

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En la votación, los congresistas primero aprobaron un bloque de artículos sin proposición y dejaron como constancia para los debates de plenaria las que no fueron aprobadas por el Ejecutivo.

La jornada también estuvo marcada por el reclamo que hizo el magistrado de la JEP Raúl Sánchez debido al recorte de 170.000 de pesos a ese sector. “Sería la primera vez en la historia donde una entidad pública es sometida a la quiebra”, dijo.

Ahora el proyecto pasa a su siguiente etapa legislativa: la discusión y votación en las plenarias de Senado y Cámara. Cada corporación designará ponentes, luego se producirán los informes y cada cámara votará. Si se aprueban textos distintos, el paso a seguir es la conciliación.