DIAN retiene 40 celulares avaluados en más de $244 millones en aeropuerto de Barranquilla. Foto: Dian

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aprehendió 40 celulares durante tres acciones de control realizadas en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla a viajeros procedentes de Fort Lauderdale, Estados Unidos.

De acuerdo con la entidad, los equipos tienen un avalúo aduanero de $165.395.722 y un valor comercial estimado de $244.460.000.

La mercancía fue detectada mediante labores de perfilamiento de viajeros, entrevistas, inspecciones físicas de equipajes y el uso de escáneres para el equipaje de mano y de bodega.

Las tres aprehensiones se realizaron durante controles adelantados por funcionarios de la DIAN en la terminal aérea, como parte del fortalecimiento de las acciones para prevenir el ingreso irregular de mercancías al país.

¿Cuántos celulares puede ingresar un viajero?

La DIAN recordó que la normatividad aduanera permite el ingreso de hasta tres teléfonos celulares por persona, incluido el equipo de uso personal.

“De conformidad con el artículo 286 de la Resolución 46 de 2019, está permitido el ingreso de hasta tres teléfonos celulares por persona, incluyendo el de uso personal”, señaló la entidad.

Cuando un viajero pretende ingresar una cantidad de equipos superior a ese límite, estos deben ser declarados ante la autoridad aduanera y cumplir con las disposiciones vigentes.

La DIAN indicó que continuará fortaleciendo los controles aduaneros para facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales y prevenir el ingreso irregular de mercancías al territorio nacional.