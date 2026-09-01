“Presupuesto de la verdad” de De la Espriella alarma a inversionistas en Wall Street: Bloomberg. Fotos: (Photo by Diego Cuevas/Getty Images) / Getty Images

El medio económico indicó que los mercados reaccionaron después de que el Gobierno revelara un déficit fiscal preliminar equivalente al 9,4% del PIB para 2027, una cifra superior a la esperada por analistas.

La preocupación aumentó luego de que el Ejecutivo informara a operadores del mercado que planea incrementar en cerca de US$11.000 millones sus necesidades de financiación durante este año.

Bonos y peso colombiano reaccionaron a las cifras

Según Bloomberg, tras conocerse el panorama fiscal, los rendimientos de los bonos de deuda pública colombiana a 10 años aumentaron más de 30 puntos básicos, mientras que el peso llegó a caer hasta 2,1%.

Las pérdidas continuaron este lunes y la moneda colombiana registraba una caída de 0,9%, ubicándose como la de peor desempeño entre las monedas de mercados emergentes durante la jornada.

Analistas de JPMorgan citados por el medio señalaron que, incluso teniendo en cuenta el ajuste fiscal propuesto por el nuevo Gobierno, el déficit se ubicaría como el segundo más alto de la historia reciente del país.

“Considero que esta noticia es más preocupante, ya que el déficit presupuestario sigue siendo muy alto”, aseguró Jeff Grills, responsable de deuda de mercados emergentes de Aegon Asset Management, quien agregó que actualmente mantienen una posición más cautelosa frente a Colombia.

Gobierno necesitaría alrededor de US$11.000 millones adicionales

De acuerdo con personas que participaron en una reunión privada entre el Gobierno y operadores del mercado, citadas por Bloomberg, más de US$3.000 millones de las necesidades adicionales de financiación procederían de deuda externa, principalmente mediante la emisión de bonos.

Otros 25 billones de pesos serían obtenidos a través del mercado local de deuda.

El escenario ha generado dudas entre inversionistas sobre si existirá suficiente demanda para absorber las nuevas emisiones.

Christopher Mejía, analista de deuda soberana de mercados emergentes de T. Rowe Price, señaló que Colombia heredó “un punto de partida fiscal mucho peor de lo que muchos esperaban”, aunque consideró que una mayor transparencia y un ajuste creíble a varios años podrían terminar siendo positivos para los inversionistas.

Ministro de Hacienda viajará a Estados Unidos

En medio de las preocupaciones de los mercados, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, tiene previsto viajar a Nueva York y Washington durante la semana del 7 de septiembre.

Según el artículo, Gómez ha asegurado que Colombia no está buscando un paquete de rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Analistas de BTG Pactual advirtieron que las necesidades de endeudamiento planteadas por el Gobierno representan un “choque significativo de oferta” para el mercado colombiano de bonos y podrían continuar presionando al alza sus rendimientos.

Mercado estará atento a cómo Colombia financiará el déficit

Pese a la reciente caída, Bloomberg destaca que los bonos locales colombianos continúan siendo los de mejor desempeño entre los mercados emergentes durante 2026, con ganancias cercanas al 29%.

Ese comportamiento estuvo impulsado, según el medio, por el fortalecimiento del peso, los elevados rendimientos de la deuda colombiana y el optimismo que generó entre los inversionistas la elección de Abelardo De la Espriella.

Sin embargo, la atención ahora está puesta en la capacidad del nuevo Gobierno para financiar sus necesidades y ejecutar el ajuste fiscal.

“La pregunta es cómo se financiará ese presupuesto y de dónde saldrán los recursos”, señaló Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, citado por Bloomberg.

El directivo advirtió que los mercados analizarán cuidadosamente las cifras y que, si perciben riesgos superiores a niveles razonables, el Gobierno podría enfrentar dificultades de financiación.