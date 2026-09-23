Red Summa responde a investigación de la SIC por posible corrupción en contratos estatales

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) adelanta una investigación sobre un posible esquema de coordinación en procesos de contratación estatal en el que aparecen mencionadas Red Summa, Aldesarrollo y Kluster Latam. La entidad ordenó priorizar el caso y anunció la revisión de más de 300 contratos.

Ante los señalamientos, Red Summa la Alianza Colombiana de Instituciones Públicas aseguró que, hasta el momento, no ha recibido una notificación formal de la SIC sobre la apertura de una actuación administrativa en su contra. También afirmó que no conoce oficialmente el expediente, las pruebas ni los fundamentos específicos de las afirmaciones divulgadas públicamente.

La entidad señaló que, por esta razón, cualquier análisis sobre los hechos debe darse con respeto por el debido proceso y el derecho de contradicción y defensa.

¿Qué respondió sobre los contratos?

Red Summa precisó que no ha participado como proponente en procesos licitatorios. Explicó que ha presentado cotizaciones cuando estas han sido solicitadas por entidades públicas y que ha suscrito convenios o contratos administrativos, de acuerdo con el marco jurídico y las modalidades de contratación correspondientes.

Además, aseguró que los proyectos ejecutados por la entidad han sido cumplidos y que no existen obligaciones contractuales pendientes asociadas a ellos. También manifestó que, hasta la fecha, no ha sido notificada de decisiones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales que hayan establecido responsabilidad de Red Summa por los hechos señalados.

¿Qué dijo sobre el cuestionado empresario Moisés Garvin?

Red Summa negó tener cualquier vínculo administrativo, contractual, comercial, societario, laboral o de representación con Moisés Garvin.

Según la entidad, Garvin no integra sus órganos de gobierno, no participa en sus decisiones institucionales, no imparte instrucciones y tampoco interviene en la contratación o ejecución de sus proyectos.

Red Summa también sostuvo que es una entidad con personería jurídica, procesos de decisión propios y autonomía administrativa e institucional. Por ello, señaló que cualquier conclusión sobre eventuales responsabilidades deberá ser establecida por las autoridades competentes, con base en las pruebas correspondientes y dentro de las garantías del debido proceso.

En ese sentido la entidad manifestó su disposición para atender los requerimientos de la SIC y de las demás autoridades competentes, suministrar la información que le sea solicitada y presentar las aclaraciones y soportes correspondientes.

También indicó que continuará atendiendo los requerimientos de los organismos competentes y entregará oportunamente la información necesaria para contribuir al esclarecimiento de los hechos.