Diego Urrego asumió como presidente encargado de Colpensiones

Colpensiones confirma fechas de pago de la Mesada 14 para pensionados en Colombia

La Junta Directiva de Colpensiones designó por unanimidad a Diego Urrego como presidente encargado de la entidad, luego de la sesión realizada este miércoles.

La reunión fue presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, quien integra la Junta Directiva de Colpensiones como delegada del presidente, Abelardo de la Espriella.

Urrego estará al frente de la administradora del régimen público de pensiones mientras se define quién ocupará en propiedad la presidencia. Colpensiones tiene a su cargo el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales de millones de colombianos.

Tras el nombramiento, el expresidente de Colpensiones, Jaime Dussán, destacó la designación de Urrego, a quien calificó como uno de sus gerentes y una persona que conoce el funcionamiento de la entidad.

“Me alegra demasiado que uno de mis gerentes, Diego Urrego, haya sido encargado de la presidencia de Colpensiones por parte de la nueva Junta Directiva”, escribió Dussán en sus redes sociales.

El exfuncionario agregó que Urrego se desempeñó como secretario de la Junta Directiva y respaldó la Ley 2381, relacionada con la reforma pensional, tanto en escenarios institucionales como en actividades públicas y debates en el Congreso.

Dussán también señaló que espera que durante el empalme se presenten los informes sobre las acciones y resultados de la administración que encabezó durante los 44 meses anteriores a su renuncia, el pasado 7 de agosto.