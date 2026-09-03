Rappi activa campaña para apoyar a restaurantes afectados por el terremoto

La plataforma Rappi, en alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), lanzó la iniciativa“Cocina Reconstruida”, una campaña destinada a apoyar la recuperación de restaurantes afectados por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en el Eje Cafetero y Cali.

La iniciativa permite a los usuarios de la aplicación realizar pedidos simbólicos cuya recaudación será destinada a la reconstrucción de las cocinas de establecimientos seleccionados tras un proceso de revisión y validación realizado por el equipo de Rappi.

Como incentivo para ampliar el impacto de la campaña, la compañía implementó un esquema de aporte equivalente (match 1:1), mediante el cual igualará cada peso donado por los usuarios, duplicando así los recursos destinados a los comercios beneficiados. Además, el 100% de los fondos recaudados será administrado por ABACO y distribuido entre los restaurantes participantes.

Según explicó la compañía, aunque los usuarios pueden seleccionar un restaurante específico al realizar su aporte, los recursos ingresarán a un fondo común gestionado por ABACO, que se encargará de distribuirlos de manera equitativa entre todos los establecimientos vinculados a la iniciativa.

Para participar, los usuarios deben ingresar a la aplicación de Rappi, ubicar la sección “Cocina Reconstruida”, elegir uno de los restaurantes participantes junto con su plato insignia y realizar el aporte correspondiente. Tras la donación, recibirán un certificado del pedido simbólico.

La campaña busca contribuir a la recuperación de negocios familiares que generan empleo y representan una fuente de sustento para miles de personas en las zonas afectadas por el sismo, facilitando que puedan reconstruir sus cocinas y retomar sus operaciones.