Dólar en Colombia HOY 2 septiembre 2026: la diferencia entre divisas se mantiene

El dólar estadounidense es la moneda predominante para gran parte del comercio internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos como el petróleo, el café, las flores, el carbón y el oro. Es por este motivo, que las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes ciudadanos e inversionistas colombianos.

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Dólar hoy Colombia

El dólar inicia la jornada de este miércoles 2 de septiembre con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.184 pesos colombianos, según informa el Banco de la República de Colombia.

Lo que frente al reporte del 1 de septiembre de 2026 permite entender que la moneda ha tenido una variación en la que se fortalece el peso colombiano.

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¿A cómo está el dólar hoy?

Las casas de cambio fijan los valores de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Para la jornada de este miércoles 2 de septiembre , se encuentran las cotizaciones de la siguiente manera:

Bogotá D.C:

Compran a $3,200 - No se están realizando operaciones de venta.

Medellín:

Compran a $3,300 - No se están realizando operaciones de venta.

Cali:

Compran a $3.200 - No se están realizando operaciones de venta.

Cartagena:

Compran a $3,750 - Venta a $3.980.

Cúcuta:

Compran a $3,160 - No se están realizando operaciones de venta.

Pereira:

Compran a $3,730 - Venta a $3.800.

Debido a la fuerte caída del dólar frente al peso colombiano registrada en los últimos días, algunas casas de cambio han suspendido temporalmente las operaciones de venta de la divisa. De igual manera, es importante tener en cuenta que el precio de venta suele ser superior al precio de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas ofrecidas por diferentes casas de cambio antes de realizar cualquier operación relacionada con el cambio de divisas.

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Precio euro hoy en Colombia

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, abrió la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.654,80 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró una caída de $78.69 pesos colombiano, lo que representa una variación -2.11%, manteniéndose a la baja.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para este 2 de septiembre , el barril de Brent abrió con una cotización de 94,50 dólares, lo que representa una baja del 0.16% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que alcance un precio máximo de 96,99 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 91,75 dólares.

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Bitcoin hoy

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para este 2 de septiembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 76.820,1 dólares, lo que representa una variación de -1.2264,6 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda decrece un 1,57%.

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