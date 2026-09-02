Estas son las personas que tienen declaración de renta sugerida de la Dian: ¿qué incluye?

La declaración de renta en Colombia es un trámite que deben realizar millones de ciudadanos como parte de una hoja de vida financiera en la que se registran los ingresos, egresos e inversiones que se realizaron en el periodo fiscal.

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Para este 2026, la declaración se realiza con baso al año gravable 2025. Si usted cumple con los requisitos para declarar, deberá realizarlo según lo indica el calendario tributario teniendo en cuenta los últimos dos dígitos de su NIT.

Es importante resaltar que este documento de control fiscal les permite a las entidades hacer el cálculo preciso de la carga tributaria para las personas naturales, jurídicas, grandes contribuyentes y también para las propiedades en el exterior.

Es decir que, una vez se declare renta, la Dian, con la información que se le suministró, definirá si se está o no en la obligación de pagar el impuesto de renta. Declarar no significa pagar.

Renta sugerida de la DIAN

Con el objetivo de facilitar este proceso de todos los colombianos, la DIAN ofrece una herramienta que recolecta datos a través del reporte de terceros sobre cada contribuyente.

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Se trata de renta sugerida, es decir, una declaración de “prueba” que le señalará cada uno de sus movimientos financieros del año gravable y se hará una simulación de lo que debe pagar.

¿Quién tiene declaración de renta sugerida?

De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la declaración sugerida aplica para las personas naturales de Colombia y que durante el año 2025 cumplieron con alguna de las condiciones para declarar renta:

Su patrimonio bruto al 31 de diciembre fue superior a $211.792.500 (4.500 UVT)

Sus ingresos brutos fueron superiores a $65.891.000 (1.400 UVT)

Sus consumos con tarjeta de crédito superaron $65.891.000 (1.400 UVT)

El valor total de sus compras y consumos fue superior a $65.891.000 (1.400 UVT)

El total de consignaciones, depósitos o inversiones financieras superó $65.891.000 (1.400 UVT)

¿Cómo saber si tiene una declaración de renta sugerida?

Ingrese al sitio web de Renta naturales año gravable 2025

Haga clic en, ¿Tienes declaración sugerida de renta?

Allí se despliega la opción ¿Cómo consultar si tienes una Declaración de Renta Sugerida?

Haga clic en ‘Aquí’ y consulte con su NIT o número de cédula.

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¿Qué incluye la declaración de renta sugerida?

1. Patrimonio bruto

2. Deudas

3. De la cédula general:

a. Ingresos brutos por rentas de trabajo.

b. Ingresos brutos por rentas de capital.

c. Ingresos brutos rentas no laborales.

d. Ingresos no constitutivos de renta (rentas de trabajo, capital y no laborales).

e. Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC (rentas de trabajo, capital y no laborales).

f. Otras rentas exentas (rentas de trabajo).

4. Cédula ingresos brutos por renta de pensiones del país y del exterior.

5. Cédula dividendos y participaciones.

6. Ingresos por ganancias ocasionales en el país y en el exterior.

7. Anticipo renta liquidado año anterior.

8. Saldo a favor del año gravable anterior.

9. Retenciones año gravable a declarar.