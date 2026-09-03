GeoPark entra a Venezuela con una apuesta estratégica por el bloque Bare

GeoPark anunció su ingreso al mercado venezolano mediante la adquisición de una participación en el bloque Bare, un activo de petróleo pesado ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco.

La compañía informó que la operación marca uno de los movimientos estratégicos más relevantes de la petrolera en los últimos años y contempla además que el Grupo Gilinski se convierta en el accionista controlante de la empresa.

El bloque Bare es un campo maduro con infraestructura existente, producción activa y un amplio potencial de redesarrollo que podría aportar crecimiento significativo a largo plazo.

El activo cuenta con aproximadamente 15,7 mil millones de barriles de petróleo original en sitio (OOIP), más de 700 millones de barriles de producción histórica acumulada y una producción actual cercana a 11.000 barriles diarios.

La empresa estima que, mediante inversiones y programas de rehabilitación, la producción del bloque podría elevarse hasta un rango máximo de entre 85.000 y 95.000 barriles diarios, mientras que el plan de redesarrollo contempla una producción neta acumulada cercana a 400 millones de barriles para GeoPark.

La operación se desarrollará bajo un Contrato de Participación Productiva (CPP) suscrito con PDVSA Petróleo S.A. (PPSA), un esquema que otorga a GeoPark una participación económica neta del 65% y la responsabilidad de financiar el 100% de las inversiones de capital previstas en los programas de trabajo aprobados. La entrada en vigor del acuerdo está sujeta a aprobaciones regulatorias y requisitos de cumplimiento, con un plazo estimado de hasta 120 días.

Como parte de la transacción, GeoPark emitirá 42,1 millones de acciones a una entidad del Grupo Gilinski a un precio de US$12,22 por acción. Una vez completada la emisión, se espera que el Grupo Gilinski posea aproximadamente el 56,3% de las acciones ordinarias en circulación de la compañía, consolidándose como su accionista controlante.

La estructura también incluye una oferta pública de adquisición (OPA) por hasta US$100 millones, que brindará una alternativa de liquidez para los accionistas de GeoPark.

El CEO de GeoPark, Felipe Bayon, destacó que la reactivación del sector energético venezolano representa una de las principales oportunidades industriales de América Latina y aseguró que la compañía buscará desarrollar el proyecto de manera responsable, apoyándose en su experiencia regional y capacidad técnica.

Por su parte, Jaime Gilinski, presidente del Grupo Gilinski, afirmó que la organización confía en el potencial de Venezuela y en la capacidad de GeoPark para desarrollar el bloque Bare de forma sostenible.

La compañía proyecta que, junto con el crecimiento de sus operaciones en Argentina, la incorporación de Bare podría impulsar la producción total de GeoPark hasta un rango de entre 75.000 y 85.000 barriles equivalentes de petróleo por día para 2030, fortaleciendo su presencia en América Latina